Zwiastun Train Dreams - poetycki western, który Netflix kupił za 10 mln dolarów. 97% pozytywnych recenzji

Oprócz Edgertona i Jones, w obsadzie znaleźli się również Kerry Condon, William H. Macy i Clifton Collins Jr., który współpracował już z Bentleyem przy jego debiucie – Dżokeju z 2021 roku. Przypomnijmy, że Clint Bentley to amerykański reżyser i scenarzysta, którego twórczość skupia się na intymnych portretach ludzi wykluczonych i żyjących na marginesie społeczeństwa.

Netflix przejął prawa do filmu pod koniec stycznia za kwotę 10 milionów dolarów. Według serwisu Deadline, budżet Train Dreams wynosił ok. 12–15 milionów dolarów, co czyni go umiarkowanie kameralnym projektem jak na realia platformy. Film Train Dreams trafi na platformę Netflix 21 listopada 2025 roku – po premierze kinowej 7 listopada tego samego roku.