Zwiastun My Animal – filmu dla miłośników dreszczowców. Zobaczcie, jak prezentuje się nowa produkcja Paramount

Paramount Pictures pochwaliło się zwiastunem swojej najnowszej produkcji, która już we wrześniu trafi do kin w USA.

My Animal to film, który powinien spodobać się wielbicielom pokręconych widowisk, miksujących rozmaite gatunki. Ten dreszczowiec był pokazywany podczas festiwalu filmowego Sundance, a prawa do emisji zakupił Paramount Pictures. Film jest zdecydowanie pozycją dla dorosłych widzów, gdyż w USA otrzymał kategorię wiekową R.