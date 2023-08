Paramount nie chciał obsadzić Marlona Brando w filmie Ojciec Chrzestny

Nawet sam Puzo chciał Brando jako Dona Corleone , posuwając się nawet do napisania do Brando listu z prośbą o wzięcie tej roli. W międzyczasie Paramount robiło wszystko, żeby obsadzić Danny'ego Thomasa . Brando odpisał Puzo, że żadne studio go nie zatrudni i że powinien poczekać, aż połączy siły z Coppolą, aby zdobyć dla niego rolę.

Coppola nie chciał obrazić Brando, zmuszając go do przesłuchania, ale Brando zgodził się na makietę w swoim domu, aby uspokoić jego obawy. Nałożył na włosy czarną pastę do butów, a ponieważ Corleone został postrzelony w gardło, przybrał ochrypłe seplenienie przy niektórych kwestiach. Ostatnim akcentem było włożenie mu do ust wacików, aby „wyglądał jak buldog”. Występem oczarował wszystkich.

Marlon Brando pochodził ze Złotej Ery Hollywood i miał wystarczającą charyzmę, żeby nie tylko odegrać tak ważną rolę, ale być szanowanym także przez aktorów, którzy wcielili się w pozostałych członków rodziny. Bez niego ten film nie zyskałby tak znaczącej rangi i uwielbienia fanów. Wykorzystał naturalny styl aktorski z lat 40. i 50., przekazując go wschodzącym gwiazdom, takim jak Pacino i DeNiro. Film Ojciec chrzestny trzeba traktować jako kinowy triumf jego wytrwałego i utalentowanego reżysera oraz niesamowitej obsady, jaką udało się mu zgromadzić.