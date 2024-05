Zwiastun GTA 6, ale z bohaterami GTA 5. Michael, Trevor i Franklin szaleją w Vice City

Za kilka dni minie pięć miesięcy od pierwszego oficjalnego zwiastuna GTA 6. Od tego czasu fani stworzyli wiele przeróbek trailera, jak odtworzenie większości scen w prawdziwym życiu. Teraz doszedł do tego kolejny projekt, za który odpowiada YouTuber JANTSUU. Niedawno na swoim kanale opublikował zwiastun Grand Theft Auto 6, ale z bohaterami z piątej części serii od Rockstar Games. Materiał szybko zyskał sporą popularność, więc nie możecie go przegapić.

Zamiast dziewczyny w bikini widzimy, jak Michael wyrzuca przez balkon przypadkowego mężczyznę. Innym razem oddaje mocz do wnętrza kabrioletu, wymachuje wielkim karabinem maszynowym, czy blokuje przejazd samochodom, a także niszczy z wyrzutni rakiet samolot.

W pewnym momencie Michael staje się bohaterem telewizyjnego reportażu, który ogląda Trevor. Zwołuje on Franklina i razem wyruszają z San Andreas do Vice City paralotnią, aby uratować swojego kolegę. W końcu im się to udaje i De Santa znowu może korzystać z życia.

Chociaż JANTSUU wykorzystał sceny ze zwiastuna GTA 6, to jak możemy zobaczyć na poniższym wideo, opracował swoją własną historię, która mogłaby się stać nieoficjalną kontynuacją fabuły z piątej odsłony cyklu.