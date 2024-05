GTA 6 z oficjalnym terminem premiery! Wiemy, kiedy zadebiutuje gra Rockstara

Już pod koniec marca jeden z branżowych dziennikarzy informował, że GTA 6 powstaje „zgodnie z harmonogramem”, a krążące w sieci plotki na temat opóźnień to „czyste domysły”. Tymczasem Take-Two podzieliło się informacją, na którą z pewnością czekali wszyscy fani serii Grand Theft Auto. Firma ujawniła bowiem oficjalny termin premiery nadchodzącej produkcji studia Rockstar Games.

Take-Two ujawniło termin premiery GTA 6

Take-Two Interactive opublikowało raport finansowy za ostatni kwartał roku fiskalnego 2023-2024, czyli za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 marca 2024 roku. We wspomnianym dokumencie nie zabrakło kilku słów od Straussa Zelnicka. To właśnie szef amerykańskiej firmy podzielił się oficjalnym terminem premiery nowej odsłony serii Grand Theft Auto.