Zwiastun dokumentu Ashley Madison: Seks, kłamstwa i skandal. Ta afera zniszczyła życie tysiącom ludzi

Ashley Madison: Seks, kłamstwa i skandal dokumentuje dzieje jednej z największych afer współczesnego świata, która wybuchła po wycieku danych i ujawnieniu personaliów oraz korespondencji użytkowników portalu randkowego. Seksualne sekrety, historia zdrad i skrywane pragnienia wielu tysięcy ludzi nagle zostały ujawnione światu, co doprowadziło do ruiny wielu karier i związków.

Gdy Ashley Madison, portal randkowy dla osób chętnych do zdrady, został zaatakowany przez hakerów, na jaw wyszły intymne dane milionów użytkowników, niszcząc małżeństwa i rujnując życia. Ten trzyodcinkowy dokument wyprodukowany przez Minnow Films, którego reżyserem jest Toby Paton, to opowieść o tworzeniu serwisu w czasach boomu firm internetowych, o ludziach, którzy korzystali z tej strony, aby znaleźć to, czego brakowało im w ich związkach, i o ataku hakerskim, który doprowadził do upadku tego wszystkiego. – czytamy w oficjalnym opisie miniserialu Netflixa.

Netflix zaplanował premierę miniserialu Ashley Madison: Seks, kłamstwa i skandal na 15 maja. Będzie on składał się z trzech odcinków.

Zwiastun miniserialu Ashley Madison: Seks, kłamstwa i skandal