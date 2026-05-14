Google chce wymyślić myszkę na nowo dzięki AI

Magic Pointer pozwoli nam np. na to, by zaznaczyć tekst i dostosować go – to wszystko bez konieczności wpisywania rozbudowanych poleceń. Możesz też wskazać kursorem na konkretny plik PDF i nakazać narzędziu, by podsumowało je w punktach, a następnie wkleiło bezpośrednio do maila. Po najechaniu na tabelę ze statystykami możemy np. zażyczyć sobie, by otrzymać wyniki w formie wykresu. To tylko pojedyncze przykłady, które obrazują, w co celuje Google. Całość ma znacznie skrócić drogę pomiędzy użytkownikiem a narzędziami AI, pozwalając na szybkie wykonanie naszych poleceń bez konieczności pisania promptów, kopiowania i wklejania danych.

W oficjalnym komunikacie na stronie DeepMind możemy wyczytać:

Kursor myszy jest nieodłącznym towarzyszem na ekranach komputerów, obecnym na każdej stronie internetowej, w każdym dokumencie i procesie pracy. Pomimo zmian w technologii, kursor niemal nie ewoluował przez ponad pół wieku. Badaliśmy nowe możliwości wspierane przez AI, aby pomóc kursorowi nie tylko zrozumieć, na co wskazuje, ale także dlaczego jest to ważne dla użytkownika.

Naszym celem jest rozwiązanie powszechnego problemu: ponieważ typowe narzędzie AI funkcjonuje we własnym oknie, użytkownicy muszą “przeciągać” do niego swój świat. My chcemy odwrotności: intuicyjnej sztucznej inteligencji, która wychodzi naprzeciw użytkownikom we wszystkich narzędziach, których używają, nie przerywając ich pracy. Na przykład: wyobraź sobie, że wskazujesz na zdjęcie budynku i prosisz: “Pokaż mi trasę dojazdu”. Nic więcej nie jest potrzebne, gdy system AI rozumie już kontekst.