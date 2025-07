Zręcznościowe wyścigi wracają do gry. Cosmic Race: Galactic Showdown zapowiada emocje w stylu Blur i Burnout

Rynek gier wyścigowych w stylu arcade od lat nie może wrócić do formy, a kolejne premiery tego typu należą głównie do mniejszych deweloperów. Cosmic Race: Galactic Showdown to nowa próba wskrzeszenia gatunku, która zadebiutuje wkrótce w wersji demonstracyjnej i zapowiada szaloną rywalizację w kosmicznych klimatach.

Cosmic Race: Galactic Showdown – nowy zwiastun z rozgrywk ą

Za Cosmic Race: Galactic Showdown odpowiada niewielkie studio Psypher Interactive, które postawiło na sprawdzoną formułę – dynamiczne wyścigi z możliwością eliminowania przeciwników za pomocą zróżnicowanej broni. W grze znajdziemy futurystyczne trasy, które przypominają klasyki pokroju Wipeouta czy Split Second, a akcja rozgrywa się w kosmicznych lokacjach z bogatą paletą efektów wizualnych.