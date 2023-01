Zostań artystą w Morrowind!

The Elder Scrolls III: Morrowind ma już ponad 20 lat, a dalej nie brakuje mu oddanych fanów, którzy pracują nad dodatkową zawartością do gry. Poznajcie modyfikację, która dodaje do gry mechanikę na kształt trybu fotograficznego.

Ciekawy mod do The Elder Scrolls III: Morrowind

Naszą uwagę na wspomnianego moda zwróciła redakcja portalu pcgamer.com. The Joy of Painting to modyfikacja, za sprawą której wykonacie w grze malowidła. Jasne, zdaję sobie sprawę z tego, że Morrowind, jeśli chodzi o grafikę, swoje najlepsze czasy ma już dawno za sobą. Z pewnością macie jednak swoje ulubione miejscówki, które zasługują na upamiętnienie, szczególnie że wykonane w ten sposób obrazy mają swój osobliwy charakter. Na poniższym wideo możecie zobaczyć, w jaki działa modyfikacja.



Wykonane w ten sposób obrazy możemy pobrać również na dysk swojego komputera. Warto wspomnieć, że modyfikacja dodaje do gry zupełnie nową umiejętność. Jak zapewnia autor moda, czym wyższy poziom malarstwa osiągniemy, tym bardziej szczegółowe będą nasze prace. Twórca planuje w przyszłości dodać system umożlwiający sprzedaż wykonanych w ten sposób dzieł.



Jeśli chcecie przyjrzeć się omawianej modyfikacji nieco bliżej, to udajcie się pod ten adres. Tam znajdziecie również instrukcję jej instalacji.



Wszystkich fanów The Elder Scrolls III: Morrowind zapraszamy do wzięcia udziały w przygotowanym przez nas quizie. Sprawdźcie swoją wiedzę na temat tej kultowej produkcji.