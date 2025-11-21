Zoopunk pokazuje pazur na Xbox Partner Showcase. Nowa gra akcji od twórców F.I.S.T. wygląda imponująco

Zoopunk został oficjalnie ujawniony podczas najnowszego Xbox Partner Showcase i od razu pokazał, że studio TiGames nie zamierza zwalniać tempa po sukcesie F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch. Zaprezentowany materiał skupia się na dynamicznej walce oraz historii, która ponownie zabiera nas do steampunkowego miasta zamieszkałego przez antropomorficznych bohaterów.

Zoopunk – powr ót do świata F.I.S.T. w jeszcze szybszej odsłonie

Akcja Zoopunka ponownie toczy się w uniwersum F.I.S.T., a główny bohater – tym razem królik – otrzymuje zadanie odnalezienia enigmatycznego obiektu znanego jako „Spark”. Sytuacja szybko się komplikuje, gdy artefakt wpada w ręce rywalizującej grupy. Trailer prezentuje intensywną sekwencję pościgu i walk, w których główny bohater musi przebić się przez oddziały przeciwników, wykorzystując szybkie, efektowne ataki.