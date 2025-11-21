Zaloguj się lub Zarejestruj

Zoopunk pokazuje pazur na Xbox Partner Showcase. Nowa gra akcji od twórców F.I.S.T. wygląda imponująco

Mikołaj Berlik
2025/11/21 15:00
TiGames wraca do świata F.I.S.T., stawiając na szybkie starcia i bohaterów-anthro.

Zoopunk został oficjalnie ujawniony podczas najnowszego Xbox Partner Showcase i od razu pokazał, że studio TiGames nie zamierza zwalniać tempa po sukcesie F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch. Zaprezentowany materiał skupia się na dynamicznej walce oraz historii, która ponownie zabiera nas do steampunkowego miasta zamieszkałego przez antropomorficznych bohaterów.

Zoopunk

Zoopunk – powrót do świata F.I.S.T. w jeszcze szybszej odsłonie

Akcja Zoopunka ponownie toczy się w uniwersum F.I.S.T., a główny bohater – tym razem królik – otrzymuje zadanie odnalezienia enigmatycznego obiektu znanego jako „Spark”. Sytuacja szybko się komplikuje, gdy artefakt wpada w ręce rywalizującej grupy. Trailer prezentuje intensywną sekwencję pościgu i walk, w których główny bohater musi przebić się przez oddziały przeciwników, wykorzystując szybkie, efektowne ataki.

Materiał pokazuje również szeroką gamę wrogów – od mechanicznych zwierząt po rywali o własnych motywacjach – co sugeruje, że walka będzie różnorodna i bardziej taktyczna niż dotychczas. Na końcu zwiastuna pojawia się także mechanika wsparcia innych postaci, które mogą przywoływać własne umiejętności podczas starć.

Zoopunk zadebiutuje na PC oraz Xbox Series X|S w 2027 roku.

News
zwiastun
PC
Xbox Series X
Xbox Series S
przygodowa gra akcji
TPP
Mikołaj Berlik
Komentarze
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 15:27

Jak na grę o furry - nie wygląda źle ;-) A tak na serio to wygląda dobrze.

Jest też druga gra której snippet mnie zainteresował. Fatekeeper. 

https://store.steampowered.com/app/2186990/Fatekeeper/




