Zobaczyliśmy zapowiedź Above the Snow. W grze będziemy zarządzać bezpieczną przystanią w Alpach

Niezależne studio Above the Desk ujawniło swój pierwszy projekt – Above the Snow. To ekonomiczna strategia typu tycoon, która zabierze graczy w serce Alp, by zarządzać schroniskiem górskim i tworzyć szlaki turystyczne. Premiera planowana jest na pierwszą połowę 2026 roku, a już teraz można dodać grę do listy życzeń na Steam.

Above the Snow – prowadzenie schroniska i tworzenie szlaków

W Above the Snow wcielimy się w gospodarza górskiego schroniska w czasach rozwoju turystyki i alpinizmu. Zadaniem gracza będzie zarządzanie ośrodkiem – dbanie o komfort gości, rozbudowa budynków i zapewnianie atrakcji. Kluczowa będzie współpraca zespołu pracowników oraz dbałość o morale odwiedzających.