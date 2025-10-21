Zaloguj się lub Zarejestruj

Znów trafimy do więzienia. Nowy Prison Break oficjalnie zamówiony

Radosław Krajewski
2025/10/21 09:40
Disney podjął decyzję o powrocie swojego kultowego serialu.

Platforma Hulu potwierdziła zamówienie pełnego sezonu nowej wersji kultowego serialu Prison Break. Produkcja, o której mówiło się od końca 2024 roku, doczekała się pilota, a teraz otrzymała zielone światło na realizację całego cyklu.

Prison Break

Prison Break – powstaje nowy serial z więziennego świata

W obsadzie znaleźli się Emily Browning, która wcieli się w Cassidy, byłą żołnierkę podejmującą pracę w jednym z najbardziej niebezpiecznych więzień w kraju, aby udowodnić, jak daleko jest w stanie posunąć się dla ukochanej osoby. Towarzyszyć jej będą między innymi Drake Rodger, Lukas Gage, Clayton Cardenas, JR Bourne, Georgie Flores i Myles Bullock.

Nowa produkcja nie będzie kontynuacją znanej historii braci Scofield, lecz osadzona zostanie w tym samym uniwersum. Widzowie mogą więc spodziewać się zupełnie nowych bohaterów i wątków, choć klimat serii ma pozostać równie intensywny jak w oryginale.

GramTV przedstawia:

Za scenariusz, reżyserię odcinka pilotażowego oraz funkcję showrunnera odpowiada Elgin James, znany z pracy przy Mayans M.C. W gronie producentów wykonawczych znaleźli się Dawn Olmstead, Paul Scheuring, twórca pierwotnego Prison Break, oraz Marty Adelstein i Neal Moritz, którzy współtworzyli również poprzednią wersję serialu. Produkcją zajmie się 20th Television, studio odpowiedzialne za oryginalną serię emitowaną na Foxie.

Pierwsze Prison Break zadebiutowało w 2005 roku i szybko zdobyło status hitu. Historia o genialnym inżynierze, który trafia do więzienia, by pomóc bratu w ucieczce, doczekała się pięciu sezonów, filmu telewizyjnego i licznych spin-offów. Hulu liczy, że nowa odsłona przywróci emocje, które przed laty przyciągnęły przed ekrany miliony widzów.

Źródło:https://variety.com/2025/tv/news/prison-break-reboot-ordered-series-hulu-1236554744/

Popkultura
Disney
serial
streaming
Prison Break
Hulu
20th Television
Elgin James
Emily Browning
