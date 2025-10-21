Znów trafimy do więzienia. Nowy Prison Break oficjalnie zamówiony

Platforma Hulu potwierdziła zamówienie pełnego sezonu nowej wersji kultowego serialu Prison Break. Produkcja, o której mówiło się od końca 2024 roku, doczekała się pilota, a teraz otrzymała zielone światło na realizację całego cyklu.

Prison Break – powstaje nowy serial z więziennego świata

W obsadzie znaleźli się Emily Browning, która wcieli się w Cassidy, byłą żołnierkę podejmującą pracę w jednym z najbardziej niebezpiecznych więzień w kraju, aby udowodnić, jak daleko jest w stanie posunąć się dla ukochanej osoby. Towarzyszyć jej będą między innymi Drake Rodger, Lukas Gage, Clayton Cardenas, JR Bourne, Georgie Flores i Myles Bullock.