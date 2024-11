Znikome zainteresowanie nowym remasterem od Sony. Niewielu chętnych znalazło się na Steamie

Przypomina to sytuację z niedawnego remake’u Until Dawn.

W ostatni dzień października zadebiutowało Horizon Zero Dawn Remastered, czyli odświeżona wersja pierwszej części przygód Aloy, tym razem przeznaczona na konsole PlayStation 5 i komputery osobiste. Produkcja zebrała wysokie oceny, a porównania graficzne udowadniały, że remaster prezentuje się niemal tak samo dobrze, jak wydane dwa lata temu Horizon Forbidden West. Pomimo odświeżonej oprawy graficznej produkcja przygotowana przez Guerrilla Gams i Nixxes Software nie wzbudziła większych emocji. Przynajmniej na Steam, gdzie liczba graczy daleka jest od przynajmniej przyzwoitej. Horizon Zero Dawn Remastered ze słabym zainteresowaniem na Steam W miniony weekend na platformie Valve w najlepszym momencie w produkcję zagrało jedynie 2538 osób, co jest bardzo dalekie od wyniku oryginalnej wersji, która na PC zadebiutowała w 2020 roku. Horizon Zero Dawn Complete Edition na premierę zdołało zebrać aż 56,5 tysiąca graczy w swoim najlepszym momencie. Najwidoczniej nawet niska cena upgrade’u do wersji zremasterowanej, która została wyceniona na 50 zł, nie zachęciła zbyt wielu osób do sięgnięcia po ten tytuł.

Co ciekawe, w ostatnich 24 godzinach w Horizon Zero Dawn Remastered grało jednocześnie 2383 graczy. To gorszy wynik od zwykłej wersji, w którą w analogicznym okresie uruchomiło 2588 użytkowników Steama.

Podobna sytuacja miała miejsce przy niedanej premierze Until Dawn Remake. Odświeżona wersja popularnej gry przygodowej studia Supermasive Games nie zainteresowała zbyt wielu graczy. W swoim „peaku” gra osiągnęła zaledwie 2607 osób. Dla Sony może być to jasny sygnał, że gracze mają dość odświeżania gier, które remastera, a już tym bardziej remake’u nie potrzebują. Oczywiście sytuacja może wyglądać lepiej na PlayStation 5, gdzie obie produkcje mogły przyciągnąć więcej graczy niż na Steamie. Na koniec przypomnijmy raz jeszcze, że premiera Horizon Zero Dawn Remastered odbyła się 31 października 2024 roku. Gra trafiła na PlayStation 5 o północy z 30 na 31 października, a dziś o godzinie 16:00 dostępna będzie dla użytkowników PC. Zainteresowanych remasterem zachęcamy do lektury: Horizon: Zero Dawn Remastered - recenzja. Odświeżenie (nie)potrzebne.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.