Porównanie grafiki Horizon Zero Dawn Remastered z oryginałem. Pierwsze recenzje już w sieci

Już dzisiaj debiut Horizon Zero Dawn Remasterd. W związku z tym poznaliśmy pierwsze recenzje gry – w serwisie Metacritic produkcja może pochwalić się średnią ocen na poziomie 85/100 (na podstawie 32 opinii). Ponadto w sieci znajdziemy porównania grafiki oferowanej przez remaster z oryginałem.

Poznaj wielokrotnie nagradzany Horizon Zero Dawn z oszałamiającą nową grafiką i ulepszonymi funkcjami. W odległej przyszłości Ziemią władają gigantyczne maszyny, a ludzkość żyje tylko w postaci rozdzielonych plemion zamieszkujących porośnięte bujną roślinnością ruiny naszej dawnej cywilizacji. – czytamy w opisie Horizon Zero Dawn Remastered na Steam .

Ponadto w sieci ukazały się już porównania grafiki Horizon Zero Dawn Remastered z oryginałem . Na dole wiadomości znajdują się materiały udostępnione między innymi przez ElAnalistaDeBits czy GameRiot.

Jak możemy wyczytać w opiniach recenzentów, Nixxes dostarczyło wysokiej jakości remaster, który uczynił grę jeszcze piękniejszą. Według niektórych jest to doskonały moment, aby po raz pierwszy doświadczyć przygód Aloy. Część dziennikarzy zadaje jednak pytanie: czy odświeżenie było konieczne? Mimo tego, że pojawiają się głosy, że remaster nie był potrzebny, oceny pozostają wysokie, a wielu uważa, że aktualizacja jest imponująca.

Na koniec przypomnijmy raz jeszcze, że premiera Horizon Zero Dawn Remastered już dzisiaj – 31 października 2024 roku. Gra trafiła na PlayStation 5 o północy z 30 na 31 października, a dziś o godzinie 16:00 dostępna będzie dla użytkowników PC. Zainteresowanych remasterem zachęcamy do lektury: Horizon: Zero Dawn Remastered - recenzja. Odświeżenie (nie)potrzebne.