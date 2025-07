Znikają pierwsze problemy Switcha 2 ze starszymi grami. Grid Autosport w końcu zaczęło działać

Na premierę nowej konsoli Nintendo dostępnych jest wiele gier, choć zdecydowana większość to tytuły z pierwszego Switcha. Mimo to, kilka popularnych tytułów z pierwszego Switcha nie było początkowo kompatybilnych z nowym sprzętem, w tym jedne z lepszych wyścigów na przenośną konsolkę japońskiego giganta, czyli Grid Autosport. Choć niektórzy gracze znaleźli obejścia umożliwiające uruchomienie gry, często kończyło się to jej zawieszeniem, aż do najnowszej aktualizacji Nintendo.

Grid Autosport pierwotnie zadebiutowało na PlayStation 3 i Xbox 360 w 2014 roku, a na Switchu ukazało się w 2019. W odróżnieniu od bardziej zręcznościowych pozycji jak Mario Kart, gra oferuje realistyczne podejście do wyścigów, obejmując różne dyscypliny motorsportu, od samochodów turystycznych po formuły jednomiejscowe, tryb kariery oraz prawdziwe tory wyścigowe.

Nintendo oficjalnie nie wydało jeszcze pełnej listy gier objętych wsteczną kompatybilnością, ale gracze raportują, że kolejne tytuły wcześniej nieobsługiwane na Switchu 2 zaczynają działać. Do niedawna niekompatybilne były również takie gry jak NASCAR Rivals, TT Isle of Man: Ride on the Edge 3, WRC 8 FIA World Rally Championship oraz WRC 9 The Official Game. Nintendo pracuje jednak intensywnie, aby naprawiać działanie kolejnych gier.