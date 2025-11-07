Znany streamer i były profesjonalny gracz FPS-ów namawia do głosowania przeciwko Clair Obscur: Expedition 33

Michael „Shroud” Grzesiek, znany streamer i były profesjonalny gracz FPS-ów, włączył się do dyskusji o tytule Gry Roku 2025. Podczas jednego ze streamów Kanadyjczyk polskiego pochodzenia zaapelował do swoich fanów, by nie dopuścili, aby Clair Obscur: Expedition 33 zdobyło statuetkę GOTY.

Dyskusja o GOTY 2025 nabiera tempa

Shroud przyznał, że jego faworytem jest ARC Raiders, czyli sieciowa strzelanka ekstrakcyjna od Embark Studios – ostatnio tytuł osiągnął nawet bardzo imponujący wynik na Steamie. Stwierdził, że to właśnie ta gra zasługuje na zwycięstwo w tegorocznej edycji The Game Awards.