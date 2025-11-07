Zaloguj się lub Zarejestruj

Znany streamer i były profesjonalny gracz FPS-ów namawia do głosowania przeciwko Clair Obscur: Expedition 33

Mikołaj Berlik
2025/11/07 12:30
“Nie pozwólcie, żeby Expedition zdobyło tytuł Gry Roku.”

Michael „Shroud” Grzesiek, znany streamer i były profesjonalny gracz FPS-ów, włączył się do dyskusji o tytule Gry Roku 2025. Podczas jednego ze streamów Kanadyjczyk polskiego pochodzenia zaapelował do swoich fanów, by nie dopuścili, aby Clair Obscur: Expedition 33 zdobyło statuetkę GOTY.

Dyskusja o GOTY 2025 nabiera tempa

Shroud przyznał, że jego faworytem jest ARC Raiders, czyli sieciowa strzelanka ekstrakcyjna od Embark Studios – ostatnio tytuł osiągnął nawet bardzo imponujący wynik na Steamie. Stwierdził, że to właśnie ta gra zasługuje na zwycięstwo w tegorocznej edycji The Game Awards.

Musimy zadbać o to, żeby [ARC Raiders] zdobyło tytuł Gry Roku. Nie pozwólcie, żeby Expedition zdobyło tytuł Gry Roku. Nie pozwólcie na to. Absolutnie nie.

Streamer dodał, że gracze sieciowi są „mniejszością”, ale jeśli się zjednoczą, mogą realnie wpłynąć na wynik plebiscytu.

Wypowiedź Shrouda szybko odbiła się szerokim echem. Głos zabrał m.in. Bucky ze studia Pocketpair, znanego z Palworld, który z przymrużeniem oka ogłosił, że „jedynym prawdziwym kandydatem do tytułu Gry Roku” jest Megabonk – absurdalna gra akcji, która niedawno podbiła Steama.

Tymczasem Clair Obscur: Expedition 33, hitowe RPG od Sandfall Interactive, pozostaje jednym z głównych faworytów do zwycięstwa. Choć głosy fanów stanowią tylko 10% punktacji The Game Awards, emocje wokół nadchodzącej gali są coraz większe.

Tagi:

News
RPG
strzelanka
GOTY
głosowanie
wypowiedź
ARC Raiders
Embark Studios
Clair Obscur: Expedition 33
Sandfall Interactive
Komentarze
3
f1fson
Gramowicz
Dzisiaj 13:05

Jeszcze chyba “Where Winds Meet” może namieszać.

dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 12:40

To ja zadowolę wszystkich i powiem że najlepiej żeby żadna z tych gier nie dostała miana gry roku. To się należy Kingdom Come 2.

Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 12:36

Pierwsze słyszę o Arc Raiders :D




