Znany aktor niemal wycięty z najnowszego hitu science fiction. Fani są zawiedzeni i chcą odpowiedzi na jedno pytanie

Radosław Krajewski
2025/10/12 13:00
Tę gwiazdę doskonale znają fani Gwiezdnych wojen.

Po piętnastu latach oczekiwania w kinach nareszcie zadebiutowała nowa część serii Tron. W trzeciej odsłonie cyklu jedną z gwiazd miał być Cameron Monaghan. Aktor znany z serialu Gotham, czy dwóch gier Star Wars Jedi od Electronic Arts, był wymieniany w obsadzie obok takich nazwisk, jak Jared Leto, czy Gillian Anderson, co sugerowało znaczącą rolę w Tron: Aren. Rzeczywistość okazała się jednak zupełnie inna i rozczarowała wielu fanów.

Gotham – Cameron Monaghan
Tron: Ares – Cameron Monaghan pojawia się tylko w jednej scenie

Cameron Monaghan pojawia się na ekranie tylko na krótką chwilę i wypowiada zaledwie jedno zdanie. Dodatkowo w większości scen ma na głowie hełm, co sprawia, że jego obecność w filmie jest łatwa do przeoczenia.

On prawie w ogóle nie występuje w filmie. Zobaczyłem jego nazwisko w napisach początkowych i byłem ciekaw, jak zostanie wykorzystany. Najdziwniejsze jest to, że w ogóle się tam znalazł - napisał Sean Chandler, youtuber specjalizujący się w ocenianiu filmów i serialu.

Sytuacja szczególnie zaskakuje fanów, ponieważ Monaghan od lat był miłośnikiem marki Tron. W sieci można znaleźć archiwalne nagranie z premiery Tron: Dziedzictwo z 2010 roku, na którym widać młodego aktora. Dla wielu osób jego udział w nowej odsłonie serii wydawał się spełnieniem marzeń.

Dodatkowo w zwiastunie filmu pojawia się ujęcie z Monaghanem, którego finalnie nie ma w ostatecznej wersji produkcji. Podobne zdjęcie wykorzystano na oficjalnym koncie TikTok, co potwierdza, że scena mogła zostać usunięta w trakcie montażu po zmianach w scenariuszu i dokrętkach.

Fani aktora zadają tylko jedno pytanie – ile scen z Monaghanem ostatecznie wycięto z Tron: Ares?

Nie jestem gotowy, żeby zobaczyć go tylko przez pięć sekund. Muszę wiedzieć, ile wycięto - napisał jeden z fanów w mediach społecznościowych.

Nie mogę uwierzyć, że jego sceny usunięto, a Jared Leto został — dodał inny użytkownik.

Dla Monaghana, znanego z serialu Gotham i gier Star Wars Jedi, miała to być jedna z największych ról filmowych w karierze. Ostatecznie jego występ stał się jedynie krótkim epizodem. Niektórzy fani mają jednak nadzieję, że usunięte sceny pojawią się w wydaniu reżyserskim lub jako materiały dodatkowe.

Źródło:https://www.gamesradar.com/entertainment/sci-fi-movies/star-wars-actor-cameron-monaghan-is-barely-in-tron-ares-and-disappointed-fans-want-answers-i-need-to-know-how-much-was-left-on-the-cutting-room-floor/

Tagi:

Popkultura
film
Disney
kontrowersje
science fiction
TRON
sci-fi
wycięta scena
Tron: Ares
Cameron Monaghan
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

