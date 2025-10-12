Znany aktor niemal wycięty z najnowszego hitu science fiction. Fani są zawiedzeni i chcą odpowiedzi na jedno pytanie

Tę gwiazdę doskonale znają fani Gwiezdnych wojen.

Po piętnastu latach oczekiwania w kinach nareszcie zadebiutowała nowa część serii Tron. W trzeciej odsłonie cyklu jedną z gwiazd miał być Cameron Monaghan. Aktor znany z serialu Gotham, czy dwóch gier Star Wars Jedi od Electronic Arts, był wymieniany w obsadzie obok takich nazwisk, jak Jared Leto, czy Gillian Anderson, co sugerowało znaczącą rolę w Tron: Aren. Rzeczywistość okazała się jednak zupełnie inna i rozczarowała wielu fanów. Tron: Ares – Cameron Monaghan pojawia się tylko w jednej scenie Cameron Monaghan pojawia się na ekranie tylko na krótką chwilę i wypowiada zaledwie jedno zdanie. Dodatkowo w większości scen ma na głowie hełm, co sprawia, że jego obecność w filmie jest łatwa do przeoczenia.

On prawie w ogóle nie występuje w filmie. Zobaczyłem jego nazwisko w napisach początkowych i byłem ciekaw, jak zostanie wykorzystany. Najdziwniejsze jest to, że w ogóle się tam znalazł - napisał Sean Chandler, youtuber specjalizujący się w ocenianiu filmów i serialu. Sytuacja szczególnie zaskakuje fanów, ponieważ Monaghan od lat był miłośnikiem marki Tron. W sieci można znaleźć archiwalne nagranie z premiery Tron: Dziedzictwo z 2010 roku, na którym widać młodego aktora. Dla wielu osób jego udział w nowej odsłonie serii wydawał się spełnieniem marzeń. Dodatkowo w zwiastunie filmu pojawia się ujęcie z Monaghanem, którego finalnie nie ma w ostatecznej wersji produkcji. Podobne zdjęcie wykorzystano na oficjalnym koncie TikTok, co potwierdza, że scena mogła zostać usunięta w trakcie montażu po zmianach w scenariuszu i dokrętkach. Fani aktora zadają tylko jedno pytanie – ile scen z Monaghanem ostatecznie wycięto z Tron: Ares? Nie jestem gotowy, żeby zobaczyć go tylko przez pięć sekund. Muszę wiedzieć, ile wycięto - napisał jeden z fanów w mediach społecznościowych.

GramTV przedstawia:

Wczytywanie ramki mediów. Nie mogę uwierzyć, że jego sceny usunięto, a Jared Leto został — dodał inny użytkownik. Wczytywanie ramki mediów. Dla Monaghana, znanego z serialu Gotham i gier Star Wars Jedi, miała to być jedna z największych ról filmowych w karierze. Ostatecznie jego występ stał się jedynie krótkim epizodem. Niektórzy fani mają jednak nadzieję, że usunięte sceny pojawią się w wydaniu reżyserskim lub jako materiały dodatkowe. Tron: Ares – recenzja filmu. Kiepski powrót legendarnej serii science fiction

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.