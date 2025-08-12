Zaloguj się lub Zarejestruj

Znana marka wraca do Xbox Game Pass. Już dziś kolejny tytuł wzbogaci abonament

Mikołaj Berlik
2025/08/12 12:00
0
0

Kooperacyjna strzelanka w uniwersum Obcego ponownie w ofercie subskrypcji.

Microsoft uzupełni dziś Xbox Game Pass o kolejną produkcję z pierwszej połowy sierpniowej listy. Do katalogu powróciło Aliens: Fireteam Elite – kooperacyjna strzelanka TPP od Cold Iron Studios, osadzona w mrocznym uniwersum znanym z filmów o Obcym.

Aliens: Fireteam Elite

Aliens: Fireteam Elite – oferta w Xbox Game Pass

Aliens: Fireteam Elite zadebiutował w 2021 roku i szybko zyskał grono fanów. Na Steamie może pochwalić się oceną 80% („bardzo pozytywne” recenzje), a w serwisie Metacritic średnią 67–70/100, zależnie od platformy. W grze wcielamy się w członków załogi statku USS Endeavor, którzy odpowiadają na sygnał SOS z planety Katanga. Na miejscu czeka ich walka o przetrwanie przeciw hordom ksenomorfów.

Aliens: Fireteam Elite stawia na kooperację dla maksymalnie trzech graczy, pozwalając na tworzenie własnych postaci i korzystanie z unikalnych umiejętności w ramach różnych klas. Rozgrywka łączy intensywną akcję z elementami taktycznymi, wymagając ścisłej współpracy, by przetrwać kolejne misje.

Graj z maksymalnie dwoma graczami lub SI, walcząc w czterech kampaniach, aby poznać tajemnice nowej planety, LV-895. Zobacz, co kryje się w ruinach i podziemnych jaskiniach w tej trzecioosobowej survivalowej strzelance osadzonej w uniwersum Obcych.

Stwórz oddział, skupiając się na dystrybucji klas, przedmiotach i broniach, aby stawić czoła ksenomorfom, pokonać karty wyzwań lub grać w różnych trybach ze znajomymi.

Likwiduj hordy ksenomorfów, unikaj śmiertelnie groźnych ksenoskradaczy oraz spluwaczy i przygotuj pozycje obronne, aby przetrwać i ocalić oddział.

Stwórz wymarzonego marine. Rozwijaj go w każdej z 7 unikalnych klas lub opanuj jedną z nich. Wybierz broń – od Magnum po pistolety maszynowe i wyrzutnie rakiet – i używaj ponad 130 wyjątkowych atutów, aby stworzyć dowolną postać.

GramTV przedstawia:

Tagi:

News
PC
Xbox Game Pass
Alien
subskrypcja
Xbox Series X
Xbox Series S
Aliens: Fireteam Elite
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112