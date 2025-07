Znamy wymagania sprzętowe Tales of the Shire. Gracze nie mają powodów do obaw

Tales of the Shire na horyzoncie.

Dla entuzjastów chcących wkroczyć do urokliwego Shire nawet na skromniejszym sprzęcie studio określiło konfigurację umożliwiającą rozgrywkę w rozdzielczości 1080p przy 30 klatkach na sekundę, na bardzo niskich ustawieniach graficznych. Wśród minimalnych kart graficznych wymieniono NVIDIA GeForce GTX 770 (z 4 GB pamięci VRAM), AMD Radeon R9 270X (również z 4 GB VRAM) lub Intel Arc A580 (z 8 GB pamięci VRAM).

Premiera Tales of the Shire już na horyzoncie. Pod koniec lipca gracze będą mogli zanurzyć się w przytulnej rozgrywce w krainie Hobbitów. W oczekiwaniu na rychły debiut zainteresowani mogą zapoznać się z wymaganiami sprzętowymi opublikowanymi na platformie Steam.

Minimalne wymagania obejmują również Intel Core i5-7600K lub AMD Ryzen 3 1200. Do komfortowej rozgrywki wymagane jest posiadanie 16 GB pamięci operacyjnej RAM. Tales of the Shire okazuje się niezwykle oszczędne w kwestii przestrzeni dyskowej, wymagając zaledwie 3 GB wolnego miejsca.

Tales of the Shire – minimalne wymagania sprzętowe (1080p, 30FPS, ustawienia bardzo niskie)

System operacyjny: Windows 10

Tales of the Shire – zalecane wymagania sprzętowe (1080p, 60FPS, ustawienia wysokie)

System operacyjny: Windows 11

