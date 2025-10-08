Znamy wymagania sprzętowe Battlefielda 6. Tryb Ultra++ tylko dla najmocniejszych PC

Premiera Battlefielda 6 odbędzie się już w najbliższy piątek, a DICE ujawniło pełne wymagania sprzętowe dla wersji PC. Studio przygotowało też nowy poziom ustawień graficznych – Ultra++, przeznaczony wyłącznie dla posiadaczy najmocniejszych komputerów.

Battlefield 6 – wymagania sprzętowe i tryb Ultra++

Według DICE, nowa opcja Ultra++ pozwoli uruchomić grę w rozdzielczości 4K przy 144–240 klatkach na sekundę, ale wymaga konfiguracji z najwyższej półki. Minimalnym progiem ma być AMD 9800X3D lub Intel Core 9 Ultra 285K w połączeniu z GeForce RTX 5080 lub mocniejszym GPU.

