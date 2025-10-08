Znamy wymagania sprzętowe Battlefielda 6. Tryb Ultra++ tylko dla najmocniejszych PC

Premiera Battlefielda 6 odbędzie się już w najbliższy piątek, a DICE ujawniło pełne wymagania sprzętowe dla wersji PC. Studio przygotowało też nowy poziom ustawień graficznych – Ultra++, przeznaczony wyłącznie dla posiadaczy najmocniejszych komputerów.
Battlefield 6 – wymagania sprzętowe i tryb Ultra++
Według DICE, nowa opcja Ultra++ pozwoli uruchomić grę w rozdzielczości 4K przy 144–240 klatkach na sekundę, ale wymaga konfiguracji z najwyższej półki. Minimalnym progiem ma być AMD 9800X3D lub Intel Core 9 Ultra 285K w połączeniu z GeForce RTX 5080 lub mocniejszym GPU.
Mimo ogromnych wymagań dla maksymalnych ustawień, deweloperzy podkreślają, że gra jest dobrze zoptymalizowana i nawet na słabszych maszynach osiąga zadowalającą płynność. DICE zrezygnowało z ray tracingu, co pozwoliło skupić się na optymalizacji animacji i zwiększeniu liczby klatek na sekundę.
Pierwsze testy w wersji beta wykazały, że Battlefield 6 działa stabilnie nawet na konfiguracjach poniżej minimalnych wymagań. Gracze chwalili też płynność animacji i brak poważnych błędów technicznych.
DICE zapewnia, że gra ma działać dobrze na większości nowoczesnych komputerów, a nowy poziom Ultra++ ma być przede wszystkim pokazem możliwości dla najbardziej wymagających użytkowników i właścicieli sprzętu klasy premium.
