Znamy reżyserów, którzy domkną trylogię animacji Spider-Verse. Bez zaskoczeń?

Po miesiącach spekulacji Sony w końcu ogłosiło, że to Bob Persichetti i Justin K. Thompson staną za kamerą finałowej części trylogii Spider-Verse pt. Spider-Man: Beyond the Spider-Verse. To bezpieczna decyzja Sony. Ci konkretni twórcy są od lat integralną częścią serii.

To oni będą pracować przy trzecim filmie serii

Persichetti był współreżyserem nagrodzonego Oscarem Spider-Man Uniwersum i producentem wykonawczym jego sequela. Thompson z kolei, jako projektant produkcji pierwszego filmu, odpowiadał za przełomowy styl wizualny serii, a w sequelu zadebiutował jako reżyser u boku Joaquima Dos Santosa i Kempa Powersa. Producentami filmu ponownie zostaną Phil Lord, Chris Miller, Amy Pascal i Avi Arad, a scenariusz napisali Lord, Miller i David Callaham.