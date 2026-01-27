Zaloguj się lub Zarejestruj

WWE 2K26. Data premiery i wersja na Nintendo Switch 2 pojawiają się w doniesieniach

Patrycja Pietrowska
2026/01/27 11:30
Znany insider ujawnia szczegóły.

Kampania promocyjna WWE 2K26 nabiera tempa, a kolejne informacje na temat nowej odsłony popularnej serii wrestlingowej zaczynają układać się w spójną całość. Po ujawnieniu różnych edycji gry potwierdzono również termin premiery oraz pierwsze platformy docelowe. Według doniesień znanego insidera Billbil-kuna, WWE 2K26 zadebiutuje w piątek, 13 marca. Tytuł ma trafić na PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch 2, co będzie jednym z pierwszych sportowych debiutów na nowej konsoli Nintendo.

WWE 2K25
WWE 2K25

WWE 2K26 ma trafić do graczy w marcu. Nowa odsłona trafić ma również na Nintendo Switch 2

Zgodnie z przekazanymi szczegółami, fizyczne wydanie gry na tej platformie ma korzystać z tzw. game-key card, co oznacza, że kartridż będzie pełnił funkcję klucza do pobrania pełnej wersji z sieci. Co istotne, Billbil-kun potwierdził również, że WWE 2K26 ukaże się na PC, choć początkowo platforma ta nie była wymieniana w pierwszych raportach. Na ten moment nie podano informacji dotyczących wydań na PlayStation 4 i Xbox One.

Jeśli chodzi o zawartość gry, wcześniej ujawniono, że gwiazdą trybu Showcase będzie CM Punk. Produkcja ma również zaoferować cztery nowe typy walk, w tym jeden szczególnie wyczekiwany przez społeczność. Wśród zapowiedzianych nowości znalazły się także draft w trybie Universe, walki międzypłciowe w MyFaction, możliwość korzystania z wózków sklepowych podczas starć oraz przebudowany system kontr.

Przedsprzedaż WWE 2K26 ruszy 30 stycznia. Kolejne szczegóły oraz pierwsze wrażenia z rozgrywki mają zostać ujawnione w lutym, po zamkniętym wydarzeniu przeznaczonym dla twórców internetowych.

Źródło:https://insider-gaming.com/wwe-2k26-releases-in-march-available-nintendo-switch-2/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

