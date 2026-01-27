WWE 2K26. Data premiery i wersja na Nintendo Switch 2 pojawiają się w doniesieniach

Kampania promocyjna WWE 2K26 nabiera tempa, a kolejne informacje na temat nowej odsłony popularnej serii wrestlingowej zaczynają układać się w spójną całość. Po ujawnieniu różnych edycji gry potwierdzono również termin premiery oraz pierwsze platformy docelowe. Według doniesień znanego insidera Billbil-kuna, WWE 2K26 zadebiutuje w piątek, 13 marca. Tytuł ma trafić na PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch 2, co będzie jednym z pierwszych sportowych debiutów na nowej konsoli Nintendo.

Zgodnie z przekazanymi szczegółami, fizyczne wydanie gry na tej platformie ma korzystać z tzw. game-key card, co oznacza, że kartridż będzie pełnił funkcję klucza do pobrania pełnej wersji z sieci. Co istotne, Billbil-kun potwierdził również, że WWE 2K26 ukaże się na PC, choć początkowo platforma ta nie była wymieniana w pierwszych raportach. Na ten moment nie podano informacji dotyczących wydań na PlayStation 4 i Xbox One.