Ogromny wyciek BioShock 4. Ujawniono szczegóły projektu

Wed ług ujawnionych informacji akcja gry ma rozgrywać się w latach 60. XX wieku, w antarktycznym mieście Borealis. Kluczową rolę w budowaniu atmosfery odegra surowy, zimowy klimat – wszechobecny śnieg i lodowe przestrzenie mają stanowić kontrast dla monumentalnej architektury miasta.

Choć BioShock 4 pozostaje bez oficjalnej prezentacji, najnowszy wyciek sugeruje, że projekt studia Cloud Chamber stopniowo wychodzi z fazy koncepcyjnej i nabiera bardziej konkretnych kształtów.

Pod względem wizualnym BioShock 4 ma łączyć stylizowaną estetykę znaną z BioShock Infinite z nowymi, otwartymi przestrzeniami przypominającymi kaniony . Wśród lokacji pojawiają się m.in. ogromne kasyno, potencjalnie pełniące rolę areny dużego starcia, oraz dzielnica Solaria, zamieszkiwana przez tzw. Solarian. Na obecnym etapie nie jest jasne, czy są oni elitą rządzącą miastem, czy jedną z frakcji przeciwników.

Przecieki wspominają także o możliwym powrocie ADAM-u, czyli substancji odpowiadającej za nadludzkie zdolności i postępującą degenerację użytkowników w poprzednich odsłonach. W grze ma pojawić się nowy typ wroga – Male Flusher – który najpewniej przejmie rolę Splicerów znanych z Rapture, co sugeruje zachowanie kluczowych fundamentów rozgrywki.

Ciekawie prezentują się również ujawnione informacje o postaciach. Potencjalnym antagonistą ma być surowy mężczyzna przedstawiany na złotych posągach w pozie przypominającej Atlasa podtrzymującego glob. Z kolei prototypowa postać mężczyzny w szarym garniturze i krawacie – wykorzystywana obecnie jako model referencyjny – przywodzi na myśl Bookera DeWitta i wzmacnia skojarzenia z BioShock Infinite.

W międzyczasie uwagę części fanów przyciąga Judas – nowa gra Kena Levine’a, twórcy oryginalnego BioShocka – która znajduje się na wyraźnie bardziej zaawansowanym etapie produkcji.