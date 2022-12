Znamy listę nominowanych gier do Steam Awards 2022. Głosowanie rusza już dziś

Wzorem poprzednich lat, tak i w tym roku Valve postanowiło zaprosić graczy do udziału w plebiscycie Steam Awards. Użytkownicy po raz kolejny będą mogli wskazać najlepsze produkcje, które pojawiły się na platformie Steam w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Głosowanie rozpoczyna się już dzisiaj – 22 grudnia – o 19:00 czasu polskiego i potrwa do 3 stycznia do godziny 18:00.



Na Steam pojawiła się już także pełna lista produkcji nominowanych do Steam Awards 2022. Okazuje się, że o tytuł „Gry roku” platformy Valve powalczą m.in. Elden Ring, Dying Light 2: Stay Human oraz Call of Duty: Modern Warfare 2. Poniżej znajdziecie również nominacje w pozostałych kategoriach.

Steam Awards 2022 – lista nominacji:

Gra roku