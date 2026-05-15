Le Mans Ultimate szykuje nowe DLC. Twórcy chcą więcej torów spoza Europy

Le Mans Ultimate chce się otworzyć na większą ilość graczy z innych części świata.

Le Mans Ultimate szykuje kolejne rozszerzenia DLC, a twórcy zapowiadają, że tym razem gra może wyjść poza europejskie tory wyścigowe. Wszystko wskazuje na to, że jeszcze w 2026 roku produkcja otrzyma zupełnie nowe lokalizacje, które mają pomóc przyciągnąć graczy spoza Europy i rozszerzyć globalną popularność symulatora. Le Mans Ultimate otrzyma więcej światowych torów Obecnie Le Mans Ultimate przeżywa bardzo dobry okres. Po premierze ostatnich dodatków związanych z European Le Mans Series oraz marką Genesis gra ponownie pobiła rekord jednocześnie aktywnych graczy. Marcowa aktualizacja była jednocześnie zakończeniem obecnego planu DLC obejmującego samochody i tory ELMS. Podczas specjalnego materiału podsumowującego aktualizacje CEO Motorsport Games, Stephen Hood, zapewnił jednak, że studio ma już przygotowane kolejne plany rozwoju gry:

Chcę zapewnić, że reszta 2026 roku wygląda równie ekscytująco pod względem nowych samochodów i torów. Nowy Season Pass zostanie oficjalnie zaprezentowany podczas wyścigu 24 Hours of Le Mans w czerwcu. Choć na pełną prezentację nowych dodatków trzeba jeszcze poczekać, pierwsze szczegóły pojawiły się już podczas ostatniej konferencji finansowej Motorsport Games. To właśnie tam Hood zasugerował, że kolejne DLC może skupić się na torach znajdujących się poza Europą: Mamy zaplanowane nowe pakiety zawartości na ten rok, co nie będzie dla nikogo zaskoczeniem. Za każdym razem, gdy dodajemy nowe samochody i nowe tory, zainteresowanie grą wyraźnie rośnie.

Hood przyznał także, że choć marka Le Mans jest niezwykle silna w Europie, twórcy chcą teraz mocniej zaistnieć na innych rynkach: Mamy pomysł na nowe tory, które pozwolą dotrzeć do dodatkowych rynków. Naturalnie jesteśmy bardzo mocni w Europie, co nie dziwi ze względu na historię Le Mans i lokalizację tego wydarzenia. Jednak jeśli chcemy uczynić tę grę bardziej międzynarodową, zaczynamy myśleć o zawartości, która zainteresuje również osoby niezwiązane bezpośrednio z europejskim motorsportem. Obecnie podstawowa wersja Le Mans Ultimate zawiera wszystkie tory z kalendarza FIA World Endurance Championship z sezonu 2023. Opcjonalne DLC rozszerzają grę o lokalizacje z sezonów 2024-2026 oraz obiekty European Le Mans Series. Wśród fanów pojawiają się już spekulacje dotyczące potencjalnych nowych lokalizacji. Wielu graczy zwraca uwagę, że w grze nadal brakuje torów z Asian Le Mans Series, a w Stanach Zjednoczonych dostępne są obecnie jedynie Circuit of the Americas i Sebring International Raceway. Motorsport Games ma również powody do zadowolenia pod względem finansowym. Firma poinformowała, że w pierwszym kwartale roku finansowego 2026 osiągnęła wzrost przychodów o 129 procent rok do roku, osiągając 4 miliony dolarów przychodu oraz milion dolarów zysku netto. Spółka zakończyła także program odkupu udziałów od pierwotnych inwestorów z Driven Lifestyle.