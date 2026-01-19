Ducati odsłania nowe barwy na sezon 2026. Powrót do starego stylu

Hiszpan i Włoch spróbują przedłużyć imponującą serię tytułów mistrzowskich Ducati. Marka z Bolonii zdobywa mistrzostwo świata zawodników nieprzerwanie od czterech sezonów. Ducati osiągnęło sukces najpierw z Bagnaią w latach 2022 i 2023, następnie z Jorge Martinem w 2024 oraz Marciem Marquezem w sezonie 2025.

Powiedziałem Claudio, że to najlepiej wyglądający motocykl, na jakim jeździłem od 2021 roku, odkąd jestem w zespole fabrycznym. Malowanie jest fantastyczne, bardzo mi się podoba. Połączenie czerwieni i bieli to strzał w dziesiątkę.

Szybki motocykl to ładny motocykl, to kluczowa sprawa. Zobaczymy podczas testów przedsezonowych, ale design jest naprawdę świetny i postaramy się jechać jak najlepiej, aby godnie uczcić stulecie Ducati.

Zainspirowaliśmy się barwami z naszej historii. Dla mnie najbardziej imponującą statystyką jest 88 kolejnych miejsc na podium. Chęć kontynuowania tych wyników jest niezwykle motywująca. A jak zawsze powtarza Gigi, każdy sezon zaczyna się od zera punktów.

Marquez po raz pierwszy od pięciu lat sięgnął po tytuł mistrza świata MotoGP, dokonując tego już w swoim debiutanckim sezonie w fabrycznym zespole Ducati. Hiszpan wygrał 11 wyścigów Grand Prix i 14 sprintów w 18 rundach, zanim doznał kontuzji w Mandalice. Uraz prawego barku odniesiony po kolizji z Marco Bezzecchim z Aprilii, miał miejsce tydzień po emocjonującym przypieczętowaniu tytułu w Motegi. Operacja i ostrożna rehabilitacja, szczególnie po wcześniejszych problemach z prawą ręką, sprawiły, że Marquez opuścił ostatnie cztery rundy sezonu oraz posezonowe testy w Walencji. Obecnie Hiszpan ma na koncie siedem tytułów mistrza świata klasy królewskiej, czyli tyle samo co Valentino Rossi i w sezonie 2026 może go wyprzedzić w tej statystyce, a także wyrównać rekord Giacomo Agostiniego (osiem mistrzostw).

Dwukrotny mistrz świata MotoGP Francesco Bagnaia nie był w stanie realnie zagrozić Marquezowi w poprzednim sezonie. Problemy z wejściem w zakręt i hamowaniem na motocyklu GP25 znacząco wpłynęły na jego formę. Włoch odniósł jednak cztery zwycięstwa, triumfy w wyścigach Grand Prix na COTA i w Motegi oraz wygrane sprinty w Motegi i Sepang, choć od rundy w Misano jego wyniki często wahały się od bardzo dobrych do wręcz fatalnych. Bagnaia zakończył sezon na piątym miejscu w klasyfikacji generalnej, a przed 2026 rokiem kluczowe pytanie brzmi, czy Ducati znalazło przyczynę jego problemów podczas zimowej przerwy.

Sezon 2026 będzie ostatnim rokiem obowiązywania przepisów dotyczących silników o pojemności 1000 cm3 oraz opon Michelin. W ramach ograniczania kosztów przed nadejściem ery silników 850 cm3 i opon Pirelli, Ducati, Aprilia i KTM mają zamrożony rozwój jednostek napędowych od początku 2025 roku. Honda, która awansowała z kategorii koncesji D do C, dołączy do zamrożenia od inauguracji sezonu w Tajlandii. Jedynie Yamaha będzie mogła rozwijać nowy silnik V4 przez cały sezon 2026.

Ducati Lenovo było czwartym zespołem MotoGP, który zaprezentował malowanie na sezon 2026, po wcześniejszych premierach ekip Pramac Yamaha, VR46 Ducati oraz Aprilia. Kolejna prezentacja odbędzie się w środę w Dżakarcie, gdzie swoje barwy pokaże fabryczny zespół Monster Yamaha.