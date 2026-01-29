Zakończył się pierwszy dzień testów WorldSBK. Garrett Gerloff na czele w Portimao

Testy WorldSBK w Portimao okazały się być najbardziej owocne dla Garretta Gerloffa, który wyprzedził drugiego zawodnika w tabeli, aż o sekundę.
Garrett Gerloff uzyskał najlepszy czas pierwszego dnia styczniowych testów WorldSBK na torze Autodromo Internacional do Algarve w Portimao. Jazdy odbywały się w trudnych warunkach pogodowych, które znacząco wpłynęły na tempo zawodników, jednak Amerykanin zdołał wykorzystać sytuację znacznie lepiej niż jego rywale.
Zakończył się pierwszy dzień testów WorldSBK
Poranek rozpoczął się na mokrej nawierzchni i do godziny 13:00 zaledwie sześciu zawodników zdołało wykręcić mierzone okrążenia. W godzinach popołudniowych na torze pojawiło się więcej motocyklistów, jednak czasy nadal nie zbliżały się do reprezentatywnego tempa wyścigowego. Najlepsze okrążenie dnia należało do Garretta Gerloffa, a jego czas wyniósł 1:46.262. Dla porównania, rekord toru został ustanowiony w wyścigu Superpole w sezonie 2025 przez Topraka Razgatlioglu (obecnie zawodnik trafił do MotoGP) i czas tamtego okrążenia wynosił 1:39.441, więc to spora różnica.
Amerykanin testował w Portimao dwa motocykle, starszą wersję Kawasaki oraz zaktualizowaną maszynę na sezon 2026. Głównym celem było bezpośrednie porównanie obu konstrukcji i lepsze zrozumienie wpływu nowego pakietu aerodynamicznego, w szczególności owiewki. Jedynymi innymi zawodnikami, którzy zeszli poniżej bariery 1:50, byli Philipp Oettl na motocyklu Supersport Ducati oraz Alberto Surra na Motocorsa Ducati Panigale V4 R.
Na torze obecnych było również wielu zawodników testowych. Wśród nich znaleźli się m.in. Jonathan Rea testujący dla Hondy oraz Xavi Fores jeżdżący dla Bimoty. W Portimao pojawili się także zawodnicy spoza stawki WorldSBK, w tym brytyjski zawodnik klasy Supersport Luke Stapleford na Ducati Panigale V2, ekipa ERC BMW z mistrzostw EWC, Paul Jordan na Jackson Racing Ducati Panigale V2, mistrz MotoAmerica Cameron Beaubier na Warhorse Ducati oraz Tommy Bridewell dosiadający motocykla Superbike Advocates Ducati.
Wyniki pierwszego dnia testów WorldSBK w Portimao:
