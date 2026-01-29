Zaloguj się lub Zarejestruj

Zakończył się pierwszy dzień testów WorldSBK. Garrett Gerloff na czele w Portimao

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/01/29 13:50
0
0

Testy WorldSBK w Portimao okazały się być najbardziej owocne dla Garretta Gerloffa, który wyprzedził drugiego zawodnika w tabeli, aż o sekundę.

Garrett Gerloff uzyskał najlepszy czas pierwszego dnia styczniowych testów WorldSBK na torze Autodromo Internacional do Algarve w Portimao. Jazdy odbywały się w trudnych warunkach pogodowych, które znacząco wpłynęły na tempo zawodników, jednak Amerykanin zdołał wykorzystać sytuację znacznie lepiej niż jego rywale.

Garrett Gerloff – Kawasaki WorldSBK Team
Zakończył się pierwszy dzień testów WorldSBK

Poranek rozpoczął się na mokrej nawierzchni i do godziny 13:00 zaledwie sześciu zawodników zdołało wykręcić mierzone okrążenia. W godzinach popołudniowych na torze pojawiło się więcej motocyklistów, jednak czasy nadal nie zbliżały się do reprezentatywnego tempa wyścigowego. Najlepsze okrążenie dnia należało do Garretta Gerloffa, a jego czas wyniósł 1:46.262. Dla porównania, rekord toru został ustanowiony w wyścigu Superpole w sezonie 2025 przez Topraka Razgatlioglu (obecnie zawodnik trafił do MotoGP) i czas tamtego okrążenia wynosił 1:39.441, więc to spora różnica.

Amerykanin testował w Portimao dwa motocykle, starszą wersję Kawasaki oraz zaktualizowaną maszynę na sezon 2026. Głównym celem było bezpośrednie porównanie obu konstrukcji i lepsze zrozumienie wpływu nowego pakietu aerodynamicznego, w szczególności owiewki. Jedynymi innymi zawodnikami, którzy zeszli poniżej bariery 1:50, byli Philipp Oettl na motocyklu Supersport Ducati oraz Alberto Surra na Motocorsa Ducati Panigale V4 R.

Na torze obecnych było również wielu zawodników testowych. Wśród nich znaleźli się m.in. Jonathan Rea testujący dla Hondy oraz Xavi Fores jeżdżący dla Bimoty. W Portimao pojawili się także zawodnicy spoza stawki WorldSBK, w tym brytyjski zawodnik klasy Supersport Luke Stapleford na Ducati Panigale V2, ekipa ERC BMW z mistrzostw EWC, Paul Jordan na Jackson Racing Ducati Panigale V2, mistrz MotoAmerica Cameron Beaubier na Warhorse Ducati oraz Tommy Bridewell dosiadający motocykla Superbike Advocates Ducati.

Wyniki pierwszego dnia testów WorldSBK w Portimao:

  1. Garrett Gerloff (USA), Kawasaki WorldSBK Team, Kawasaki ZX-10RR – 1:46.262
  2. Alberto Surra (ITA), Motocorsa Racing, Ducati Panigale V4 R – 1:47.246
  3. Philipp Oettl (GER), Feel Racing Ducati, Ducati Panigale V2 – 1:48.735
  4. Garrett Gerloff 2 (USA), Kawasaki WorldSBK Team, Kawasaki ZX-10RR – 1:49.235
  5. Lorenzo Baldassarri 2 (ITA), Team Go Eleven, Ducati Panigale V4 R – 1:50.317
  6. Jonathan Rea (GBR), HRC Test Team, Honda CBR1000RR-R – 1:52.514
  7. Luke Stapleford (GBR), Scars Racing, Ducati Panigale V2 – 1:53.565
  8. Cameron Beaubier (USA), Warhorse, Ducati Panigale V4 R – 1:55.493
  9. Xavi Fores 2 (ESP), Bimota by Kawasaki Racing Team, Bimota KB998 – 1:55.547
  10. Team ERC, BMW M1000 RR – 1:55.960
  11. Tetsuta Nagashima 2 (JPN), Honda HRC, Honda CBR1000RR-R – 1:56.954
  12. Aruba Ducati Test Team, Aruba.it Racing Ducati, Ducati Panigale V4 R – 1:57.042
  13. Paul Jordan (GBR), Jackson Racing, Ducati Panigale V2 – 1:58.028
  14. Xavi Fores (ESP), Bimota by Kawasaki Racing Team, Bimota KB998 – 2:01.746
  15. Tetsuta Nagashima (JPN), Honda HRC, Honda CBR1000RR-R – 2:04.802
  16. Tommy Bridewell (GBR), Superbike Advicates Racing, Ducati Panigale V4 R – 2:08.341
  17. Lorenzo Baldassarri (ITA), Team Go Eleven, Ducati Panigale V4 R – 2:16.027
  18. Sam Lowes (GBR), Marc VDS Racing Team, Ducati Panigale V4 R – No Time Set
Źródło:https://www.crash.net/wsbk/results/1088689/1/january-2026-portimao-worldsbk-test-results-day-1-lap-times

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

