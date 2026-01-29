Zakończył się pierwszy dzień testów WorldSBK. Garrett Gerloff na czele w Portimao

Testy WorldSBK w Portimao okazały się być najbardziej owocne dla Garretta Gerloffa, który wyprzedził drugiego zawodnika w tabeli, aż o sekundę.

Garrett Gerloff uzyskał najlepszy czas pierwszego dnia styczniowych testów WorldSBK na torze Autodromo Internacional do Algarve w Portimao. Jazdy odbywały się w trudnych warunkach pogodowych, które znacząco wpłynęły na tempo zawodników, jednak Amerykanin zdołał wykorzystać sytuację znacznie lepiej niż jego rywale.

Zakończył się pierwszy dzień testów WorldSBK

Poranek rozpoczął się na mokrej nawierzchni i do godziny 13:00 zaledwie sześciu zawodników zdołało wykręcić mierzone okrążenia. W godzinach popołudniowych na torze pojawiło się więcej motocyklistów, jednak czasy nadal nie zbliżały się do reprezentatywnego tempa wyścigowego. Najlepsze okrążenie dnia należało do Garretta Gerloffa, a jego czas wyniósł 1:46.262. Dla porównania, rekord toru został ustanowiony w wyścigu Superpole w sezonie 2025 przez Topraka Razgatlioglu (obecnie zawodnik trafił do MotoGP) i czas tamtego okrążenia wynosił 1:39.441, więc to spora różnica.