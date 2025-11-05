Zaloguj się lub Zarejestruj

Znamy finalne wymagania Call of Duty: Black Ops 7 na PC. Sprawdź, czy Twój sprzęt podoła

Patrycja Pietrowska
2025/11/05 07:30
0


Jest też nowy zwiastun premierowy.

Premiera Call of Duty: Black Ops 7 nadciąga wielkimi krokami. Activision oficjalnie potwierdziło ostateczne specyfikacje techniczne dla PC, a nowy zwiastun premierowy potwierdza datę debiutu i brak wczesnego dostępu do produkcji.

Call of Duty: Black Ops 7
Call of Duty: Black Ops 7

Studio udostępniło szczegółowy podział wymagań sprzętowych na trzy kategorie: minimalne, zalecane oraz dla rozgrywki w 4K Ultra. Podstawowe konfiguracje, umożliwiające uruchomienie Black Ops 7, zakładają konieczność posiadania 64-bitowego systemu operacyjnego Windows 10, a procesor musi być co najmniej na poziomie AMD Ryzen 5 1400 lub Intel Core i5-6600. Minimalna ilość pamięci RAM to 8 GB. W zakresie kart graficznych, gracze muszą dysponować AMD Radeon RX 470, NVIDIA GeForce GTX 970/1060 lub Intel Arc A580.

Call of Duty: Black Ops 7 – wymagania sprzętowe PC

Minimalne wymagania

  • System: Windows 10 64-bit
  • Procesor: AMD Ryzen 5 1400 / Intel Core i5-6600
  • Pamięć RAM: 8 GB
  • Karta graficzna: AMD Radeon RX 470 / NVIDIA GeForce GTX 970 lub 1060 / Intel Arc A580
  • VRAM: 3 GB
  • Dysk: SSD, 116 GB wolnego miejsca na premierę
  • Dodatkowo: stałe łącze internetowe, DirectX 12, TPM 2.0 + Secure Boot

Zalecane wymagania

  • System: Windows 11 64-bit
  • Procesor: AMD Ryzen 5 1600X / Intel Core i7-6700K
  • Pamięć RAM: 12 GB
  • Karta graficzna: AMD Radeon RX 6600 XT / NVIDIA GeForce RTX 3060 / Intel Arc B580
  • VRAM: 8 GB
  • Dysk: SSD, 116 GB wolnego miejsca na premierę

Wymagania do rozgrywki 4K/Ultra

  • System: Windows 11 64-bit
  • Procesor: AMD Ryzen 5 5600X / Intel Core i7-10700K
  • Pamięć RAM: 16 GB
  • Karta graficzna: AMD Radeon RX 7900 XT / NVIDIA GeForce RTX 4080 / RTX 5070
  • VRAM: 16 GB
  • Dysk: SSD, 116 GB wolnego miejsca na premierę
Przed premierą pojawił się również dynamiczny trailer. Opublikowany zwiastun Call of Duty: Black Ops 7 daje wgląd we wszystkie segmenty gry, obejmujące kampanię fabularną, tryb wieloosobowy oraz tryby zombie.

Przypomnijmy, że Call of Duty: Black Ops 7 zadebiutuje już 14 listopada 2025 roku. Gra pojawi się na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.

Źródło:https://insider-gaming.com/call-of-duty-black-ops-7-final-pc-specs-confirmed/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

