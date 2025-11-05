Znamy finalne wymagania Call of Duty: Black Ops 7 na PC. Sprawdź, czy Twój sprzęt podoła

Premiera Call of Duty: Black Ops 7 nadciąga wielkimi krokami. Activision oficjalnie potwierdziło ostateczne specyfikacje techniczne dla PC, a nowy zwiastun premierowy potwierdza datę debiutu i brak wczesnego dostępu do produkcji.
Studio udostępniło szczegółowy podział wymagań sprzętowych na trzy kategorie: minimalne, zalecane oraz dla rozgrywki w 4K Ultra. Podstawowe konfiguracje, umożliwiające uruchomienie Black Ops 7, zakładają konieczność posiadania 64-bitowego systemu operacyjnego Windows 10, a procesor musi być co najmniej na poziomie AMD Ryzen 5 1400 lub Intel Core i5-6600. Minimalna ilość pamięci RAM to 8 GB. W zakresie kart graficznych, gracze muszą dysponować AMD Radeon RX 470, NVIDIA GeForce GTX 970/1060 lub Intel Arc A580.
Call of Duty: Black Ops 7 – wymagania sprzętowe PC
Minimalne wymagania
System: Windows 10 64-bit
Procesor: AMD Ryzen 5 1400 / Intel Core i5-6600
Pamięć RAM: 8 GB
Karta graficzna: AMD Radeon RX 470 / NVIDIA GeForce GTX 970 lub 1060 / Intel Arc A580
Przed premierą pojawił się również dynamiczny trailer. Opublikowany zwiastun Call of Duty: Black Ops 7 daje wgląd we wszystkie segmenty gry, obejmujące kampanię fabularną, tryb wieloosobowy oraz tryby zombie.
Przypomnijmy, że Call of Duty: Black Ops 7 zadebiutuje już 14 listopada 2025 roku. Gra pojawi się na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.
