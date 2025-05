Znamy datę premiery Pokemon Legends: Z-A. Nadciąga też pokaz Pokemon Presents

W lutym bieżącego roku oficjalnie zaprezentowano Pokemon Legends: Z-A . Teraz The Pokémon Company potwierdziło, kiedy dokładnie gra trafi do sklepów. Zainteresowani mogą spodziewać się premiery jeszcze w tym roku.

Pokemon Legends: Z-A na Nintendo Switch i Nintendo Switch 2

Jak wynika z ogłoszenia Pokemon Legends: Z-A zostanie wydane tego samego dnia, czyli 16 października, zarówno na standardowe modele konsoli Nintendo Switch, jak i na Nintendo Switch 2. Jednocześnie ogłoszono datę rozpoczęcia przyjmowania zamówień przedpremierowych. Gracze będą mogli składać pre-ordery na Pokemon Legends: Z-A od 5 czerwca w Nintendo eShop.

Dodatkowo podano informację dla osób, które zdecydują się na zakup gry w wersji na obecną konsolę Switch, czy to w formie cyfrowej, czy fizycznej. Będą one miały możliwość uaktualnienia swojej wersji do Switch 2 Edition poprzez zakup specjalnego pakietu rozszerzającego.