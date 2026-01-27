Znamy datę premiery intrygującego horroru

Z jakiegoś powodu jako ludzkość lubimy się bać. Sama myśl o zagrożeniu przyprawia nas o gęsią skórkę, ale jeżeli dzieje się to w kontrolowanych warunkach, to wszystko jest ok.

Stąd popularność horrorowych filmów czy też gier. W omawianym tutaj przypadku mamy do czynienia z przedstawicielem tej drugiej gałęzi, który jednak pod względem narracyjnym stara się iść w pewnego rodzaju filmowość. Nieprzyjazne lasy Appalachów Mowa tutaj o Project Songbird, o którym wspominamy dlatego, że produkcja ta właśnie dostała datę premiery. We horror ten zagramy już za dwa miesiące, tj. 26 marca 2026 roku. Stoi za nim studio FYRE Games, którym kieruje niezależny twórca, Conner Rush. Wcześniej spod rąk tej ekipy wyszły Summerland oraz We Never Left, które weszło w skład Dread X Collection 5.

Jeżeli zaś chodzi o Project Songbird, to ma to być narracyjny tytuł stworzony z myślą o około 4-5-godzinnej rozgrywce. Sami twórcy obiecują mroczną opowieść, która będzie trzymać nas w napięciu do samego końca. Co ciekawe, głosów postaciom udzielili aktorzy głosowi, w których CV znajdziemy tak znane gry, jak What Remains of Edith Finch, Dying Light 2: Stay Human czy też Ghost of Yotei. Za ścieżkę dźwiękową odpowiadają natomiast dwaj członkowie zespołu Auric Echoes. Fabuła opowiadać będzie o losach Dakoty. Dotknięty blokadą twórczą muzyk postanawia poszukać natchnienia w typowo filmowy sposób, tj. poprzez izolację w opuszczonej chacie w Appalachach. To tam chce przerwać swoją kreatywną niemoc i stworzyć nowy album. Okazuje się jednak, że las skrywa mroczne tajemnice, a cała wyprawa przeistacza się w koszmarną walkę o życie.

Samo studio FYRE Games opisuje swoją nadchodzącą produkcję tak: Project Songbird to filmowa pierwszoosobowa narracyjna gra horror, której akcja rozgrywa się w lasach Appalachów. Wcielasz się w Dakotę, muzyka, który musi nagrać swój nowy album w odosobnionej chatce, zmagając się przy tym z twórczą blokadą. Jednak zachowaj ostrożność. Te lasy nigdy nie były opuszczone... Project Songbird wydane zostanie zarówno na komputery osobiste za pośrednictwem platformy Steam, jak i na konsole PlayStation 54 oraz Xbox Series X/S.

