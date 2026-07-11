Project Motor Racing otrzymuje rozbudowane Test Centre. Nowa lokacja jest całkowicie darmowa

Twórcy Project Motor Racing przygotowali dla graczy zupełnie nową lokację o nazwie Test Centre, która trafiła do gry 9 lipca. Jest ona dostępna bezpłatnie dla użytkowników PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S za pośrednictwem wbudowanego ModHuba.

Test Centre trafia do Project Motor Racing

Nowa mapa nie jest klasycznym torem wyścigowym. To rozległy poligon testowy, który można swobodnie eksplorować lub wykorzystać do ścigania się na jednym z sześciu przygotowanych układów. Według redakcji Traxion, obiekt przywodzi na myśl legendarny tor Complex String z gry Gran Turismo 3. Położone we Włoszech Test Centre oferuje bardzo zróżnicowane sekcje. Na graczy czekają ciasne nawroty, mocno wyprofilowane zakręty, techniczne fragmenty otoczone betonowymi barierami oraz nawierzchnie o różnych właściwościach.