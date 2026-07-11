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Project Motor Racing otrzymuje rozbudowane Test Centre. Nowa lokacja jest całkowicie darmowa

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/07/11 10:00
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Do Project Motor Racing trafiła darmowa lokacja Test Centre, która znacząco rozbudowuje wyścigową zabawę.

Twórcy Project Motor Racing przygotowali dla graczy zupełnie nową lokację o nazwie Test Centre, która trafiła do gry 9 lipca. Jest ona dostępna bezpłatnie dla użytkowników PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S za pośrednictwem wbudowanego ModHuba.

Project Motor Racing
Project Motor Racing

Test Centre trafia do Project Motor Racing

Nowa mapa nie jest klasycznym torem wyścigowym. To rozległy poligon testowy, który można swobodnie eksplorować lub wykorzystać do ścigania się na jednym z sześciu przygotowanych układów. Według redakcji Traxion, obiekt przywodzi na myśl legendarny tor Complex String z gry Gran Turismo 3. Położone we Włoszech Test Centre oferuje bardzo zróżnicowane sekcje. Na graczy czekają ciasne nawroty, mocno wyprofilowane zakręty, techniczne fragmenty otoczone betonowymi barierami oraz nawierzchnie o różnych właściwościach.

Project Motor Racing – Test Centre
Project Motor Racing – Test Centre

GramTV przedstawia:

Nowa lokacja została przygotowana nie tylko z myślą o kierowcach, ale również o twórcach modyfikacji. Deweloperzy chcą, aby moderzy mogli testować różne rodzaje nawierzchni, krawężników i zakrętów przed wykorzystaniem ich we własnych projektach. Studio pracuje także nad przewodnikiem po tworzeniu torów, który ma zawierać przykładowe pliki oraz umożliwić modyfikowanie Test Centre w ramach nauki projektowania własnych tras. Gracze, którzy szukają po prostu nowego miejsca do rywalizacji w trybach offline i online, również znajdą coś dla siebie. Oprócz otwartego trybu Playground przygotowano pięć gotowych konfiguracji toru, z których każda ma oferować odmienny charakter jazdy. Do dyspozycji będą:

  • Playground
  • Racing Layout
  • Big Loop
  • Small Loop
  • Small Needle Skidpad
  • Big Needle Route

Poszczególne układy zostały zaprojektowane z myślą o różnych stylach jazdy. Small Loop to krótka pętla idealna do szybkich wyścigów, Big Loop pozwala rozwijać wysokie prędkości, Small Needle Skidpad sprawdzi się podczas treningu driftu, natomiast Big Needle Route łączy kilka sekcji obiektu, w tym charakterystyczne wyprofilowane zakręty. Dla fanów klasycznego ścigania przygotowano również bardziej tradycyjny układ Racing Layout. Test Centre po raz pierwszy zaprezentowano podczas majowych targów SimRacing Expo w Charlotte. Premiera obiektu następuje po udostępnieniu obsługi gogli wirtualnej rzeczywistości w wersji alfa oraz wydaniu dodatku GT Icons DLC.

Źródło:https://traxion.gg/project-motor-racings-expansive-test-centre-to-release-9th-july/

Tagi:

News
wyścigi
nowa zawartość
Simracing
symulator samochodowy
aktualizacja gry
Project Motor Racing
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112