Zmiana w ofercie PS Plus Premium i Extra na styczeń. Sony informuje o pomyłce

Wczoraj Sony przedstawiło pełną listę gier, które trafią w tym miesiącu do abonentów PlayStation Plus Premium i Extra. Już w najbliższy wtorek subskrybenci japońskiej firmy mieli otrzymać dostęp do łącznie czternastu produkcji (3 w ramach PlayStation Plus Premium Classics). Okazuje się jednak, że oferta będzie nieco skromniejsza, ponieważ jedna z gier jednak nie trafi w styczniu do wspomnianej usługi.

Sayonara Wild Hearts nie trafi w styczniu do usługi PlayStation Plus Premium i Extra

Sony poinformowało bowiem, że Sayonara Wild Hearts zostało „błędnie ogłoszone” jako część styczniowej oferty PlayStation Plus. Japońska firma nie ujawniła, co było przyczyną owej pomyłki. Nie dowiedzieliśmy się również, czy produkcja studia Simogo wzbogaci usługę w nadchodzących miesiącach, czy też abonenci PlayStation Plus Premium i Extra będą musieli obejść się smakiem.



Przypomnijmy, że Sayonara Wild Hearts jest dynamiczną grą zręcznościową, która wyróżnia się unikatową oprawą audiowizualną. Produkcja studia Simogo zadebiutowała na rynku w 2019 roku i dostępna jest obecnie na komputerach osobistych, konsolach PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch, a także na urządzeniach mobilnych z systemem iOS.