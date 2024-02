Zmiana darmowej gry PC w Epic Games Store. Tylko jeden prezent zamiast trzech

Tradycyjnie jak w każdy czwartek również w tym tygodniu Epic Games Store pozwolił odebrać następną darmową grę. Tym razem padło na Dakar Desert Rally, czyli ścigałkę wydaną w 2022 roku, którą możecie przypisać do swojego konta do następnego czwartku. Tego samego dnia sklep ujawnił swoją ofertę darmowych gier, które będą dostępne po wygaśnięciu poprzedniej okazji. Użytkownicy komputerów osobistych mieli odebrać aż trzy gry: Fallout, Fallout Tactics: Brotherhood of Steel i Fallout 2. Oferta została jednak wycofana i zastąpiona tylko jedną produkcją.

Epic Games Store – zmiana darmowej gry na przyszły tydzień

W przyszły czwartek nie odbierzemy więc trzech klasycznych odsłon postapokaliptycznej serii rozpoczętej przez Interplay Entertainment, a obecnie kontynuowanej przez Bethesdę. Klienci Epic Games Store będą musieli zadowolić się tylko jedną darmówką, którą jest Super Meat Boy Forever od studia Team Meat. Gra miała swoją premierę w 2020 roku.