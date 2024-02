Duża darmowa gra w Epic Games Store. Kolejny prezent dla graczy na PC

W ostatnich dniach otrzymaliśmy wiele ofert na darmowe gry, a wszystkie z nich znajdziecie w tym miejscu. Jako że dzisiaj mamy czwartek, to ze swoim rozdawnictwem powraca Epic Games Store, w którym możecie za darmo odebrać duży tytuł. Przez najbliższy tydzień w sklepie znajdziecie darmowe Dakar Desert Rally, czyli grę studia Saber Porto Ltd. wydaną w październiku 2022 roku. Tytuł będzie dostępny za darmo od dzisiaj od godziny 17:00 do następnego czwartku.

Dakar Desert Rally to największa i najbardziej epicka gra o rajdach terenowych w historii. Dakar Desert Rally wiernie oddaje prędkość i ekscytację największego rajdu na świecie od Amaury Sport Organisation, oferując wachlarz pojazdów na licencji wiodących marek: motocykli, samochodów, ciężarówek, quadów i pojazdów SSV. Gra oferuje wyjątkowe wyzwania dla weteranów symulacji terenowych, jak i fanów rekreacyjnych wyścigów. Rywalizuj w zaciętym trybie wieloosobowym lub pokonuj przepastne dziewicze tereny w trybie offline dla jednego gracza.

Więcej gier na PC za darmo w Epic Games Store

W sklepie Epic Games są jeszcze dostępne do odebrania gry z poprzedniego tygodnia. Do godziny 17:00 możecie przypisać do swojego Doki Doki Literature Club Plus! Oraz Lost Castle.