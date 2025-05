Zmarła legenda bluesa. Joe Louis Walker odszedł w wieku 75 lat

Urodzony i wychowany w San Francisco, Walker sięgnął po gitarę jeszcze jako dziecko. W latach 60. stał się stałym bywalcem lokalnych klubów i integralną częścią eksplodującej sceny psychodelicznego rocka i bluesa. Zawiązał przyjaźnie z Jimim Hendrixem i Mikiem Bloomfieldem, z którym później nawet dzielił mieszkanie. Po krótkim pobycie w więzieniu w połowie lat 70., Walker imał się różnych prac, aż w końcu dołączył do gospelowego zespołu The Spiritual Corinthians. Występ z nimi na festiwalu New Orleans Jazz and Heritage Festival w 1985 roku był dla niego przełomem i początkiem powrotu do bluesa.

W rozmowie z Premier Guitar w 2023 roku Joe Louis Walker wspominał ten moment: