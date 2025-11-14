Zaloguj się lub Zarejestruj

Zmarł wybitny animator, który ożywiał na naszych ekranach bohaterów Dragon Ball i One Piece

2025/11/14 12:30
W świecie anime nastał czas żałoby. Tatsuya Nagamine, reżyser studia Toei Animation znany z pracy nad Dragon Ball oraz One Piece, zmarł w wieku 53 lat.

Informację o odejściu Nagamine przekazali kompozytor Kouhei Tanaka oraz scenarzysta Osamu Suzuki, ujawniając, że reżyser zmarł latem 2025 roku, dokładnie 20 sierpnia, zatem dowiadujemy się o tej informacji ze sporym opóźnieniem. 13 listopada w studiu Toei w Higashi-Ōizumi w dzielnicy Nerima w Tokio odbyła się uroczystość upamiętniająca twórcę.

Zmarł animator Dragon Ball i One Piece

Tego samego dnia Tanaka i Suzuki poinformowali w serwisie X), że Nagamine odszedł latem. Tanaka uczestniczył w memoriale i podzielił się wspomnieniami w internecie. Określił Nagaminego jako jednego z kluczowych twórców stojących za sukcesem anime One Piece i wspominał liczne, pełne energii spotkania z reżyserem. Dodał także, że chciałby móc usłyszeć jego głos choć jeszcze raz.

Osamu Suzuki z kolei poinformował, że nie mógł osobiście wziąć udziału w ceremonii ze względu na wcześniejsze zobowiązania, ale dowiedział się o przebiegu spotkania od znajomego, który był obecny. Wspominał swoje pierwsze spotkanie z Nagaminem w 2010 roku podczas prac nad One Piece Film: Z. Jak ujawnił, reżyser przez długi czas nie uśmiechnął się do niego ani razu, lecz gdy scenariusz był ukończony i odbyło się omówienie, Nagamine ukłonił się przed nim, dziękując za ciężką pracę. Suzuki zwrócił uwagę, że był w tym samym wieku, co Nagamine w chwili śmierci, co skłoniło go do refleksji nad kruchością życia. Podziękował również reżyserowi za wszystko, co zrobił dla branży.

Tatsuya Nagamine miał ogromny wpływ na obie kultowe franczyzy studia Toei. W przypadku Dragon Ball pracował m.in. jako asystent reżysera odcinków Dragon Ball GT, reżyser serii Dragon Ball Super, animator otwarć i zakończeń Dragon Ball Z Kai, asystent reżysera filmu Dragon Ball: The Path to Power oraz reżyser kinowego hitu Dragon Ball Super: Broly.

W świecie One Piece zasłynął jako główny reżyser Sagi Wano, w ramach której osobiście wyreżyserował dziesięć odcinków, w tym premierowy, epizod ukazujący debiut Gear 5 Luffy’ego oraz odcinek, w którym Luffy ujawnił swoją życiową ambicję załodze. Nagamine odpowiadał również za reżyserię dziewięciu z 21 odcinków Special Edited Version – One Piece: Fish-Man Island Saga.

Śmierć Tatsuyi Nagaminego to ogromna strata dla branży anime i wszystkich fanów, dla których jego praca była integralną częścią dorastania i fascynacji popkulturą japońską. Jego twórczość pozostanie trwałym fundamentem serii, które ukształtowały oblicze światowej animacji.

Źródło:https://screenrant.com/dragon-ball-one-piece-animator-death-tatsuya-nagamine

Komentarze
Gucio1846
Gramowicz
Autor
Dzisiaj 13:42
Grze napisał:

Ale że jak? Trzymali go w szafie przez ten czas? Człowiek umiera w lecie, świat dowiaduje się o tym na jesieni??? Czy może list żałobny wołami po Jedwabnym Szlaku jechał do Jewropy przez tyle miesięcy?

Chyba, że chodzi o akcjonariuszy, kasę itp? Bali się, że akcje polecą, bo jakiś projekt nie pójdzie, czy jak?

Mam w głowie dwie wersje. Jedna tyczy się tego co napisałeś, być może ze względu na akcjonariuszy. Druga, bardziej ludzka, być może rodzina poprosiła o ciszę medialną, aby w spokoju oddać się żałobie, co test już się zdarzało.

Grze
Gramowicz
Dzisiaj 13:24

Ale że jak? Trzymali go w szafie przez ten czas? Człowiek umiera w lecie, świat dowiaduje się o tym na jesieni??? Czy może list żałobny wołami po Jedwabnym Szlaku jechał do Jewropy przez tyle miesięcy?

Chyba, że chodzi o akcjonariuszy, kasę itp? Bali się, że akcje polecą, bo jakiś projekt nie pójdzie, czy jak?




