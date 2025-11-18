Zaloguj się lub Zarejestruj

Po 34 latach jedna z największych tajemnic z kultowego filmu stała się jeszcze bardziej skomplikowana

Radosław Krajewski
2025/11/18 19:00
0
0

Aktor wyjaśnił tajemnicę pracy na planie filmu, wokół której pojawiło się wiele teorii spiskowych.

Kultowy thriller psychologiczny z 1991 roku, który na zawsze zmienił oblicze kina grozy, znów trafia na pierwsze strony. Mowa o Milczeniu owiec, w którym młoda agentka FBI współpracuje z genialnym, lecz przerażająco niebezpiecznym mordercą, by schwytać innego psychopatę. Produkcja zdobyła pięć Oscarów i do dziś uznawana jest za jeden z największych klasyków gatunku.

Milczenie owiec
Milczenie owiec

Milczenie owiec – Anthony Hopkins wyjaśnia tajemnicę z planu filmu, wokół której przez lata pojawiły się różne teorie spiskowe

Przez ponad trzy dekady fanów intrygowała historia o napiętej atmosferze między odtwórczynią głównej roli kobiecej, Jodie Foster, a Anthonym Hopkinsem wcielającym się w ikonę zła. Wielokrotnie powtarzano, że laureatka Oscara unikała kontaktu z kolegą z planu, ponieważ jego kreacja tak głęboko ją przerażała, że wolała trzymać dystans nawet poza kamerami. Aktorka sama potwierdzała w wywiadach, że po pierwszych próbach czytania scenariusza czuła autentyczny lęk i świadomie ograniczała rozmowy.

Niedawno jednak sam sir Anthony Hopkins, w rozmowie na popularnym amerykańskim podcaście Armchair Expert with Dax Shepard, przedstawił zupełnie inną wersję wydarzeń. Według niego relacja między nim a ekranową partnerką była ciepła i pełna wzajemnego szacunku, a wszelkie opowieści o chłodnych stosunkach służyły jedynie budowaniu medialnego zainteresowania filmem jeszcze przed premierą. Aktor zapewnił, że oboje świetnie się dogadywali i spędzali razem czas w przyjaznej atmosferze.

GramTV przedstawia:

Te dwie sprzeczne narracje od głównych aktorów sprawiają, że dawna plotka zamiast wyjaśnienia, staje się jeszcze bardziej skomplikowana. Z jednej strony mamy wielokrotne świadectwa aktorki o autentycznym strachu przed kreacją Hopkinsa, z drugiej zaprzeczenia samego zainteresowanego, który podkreśla profesjonalizm i przyjaźń. Możemy jedynie czekać, jak do tych informacji odniesie się Jodie Foster.

Źródło:https://comicbook.com/movies/news/one-of-the-biggest-horror-movie-conspiracy-theories-just-got-more-complicated-after-34-years/

Popkultura
Milczenie owiec
Anthony Hopkins
Jodie Foster
film
ekranizacja
tajemnica
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

