Po 34 latach jedna z największych tajemnic z kultowego filmu stała się jeszcze bardziej skomplikowana

Kultowy thriller psychologiczny z 1991 roku, który na zawsze zmienił oblicze kina grozy, znów trafia na pierwsze strony. Mowa o Milczeniu owiec, w którym młoda agentka FBI współpracuje z genialnym, lecz przerażająco niebezpiecznym mordercą, by schwytać innego psychopatę. Produkcja zdobyła pięć Oscarów i do dziś uznawana jest za jeden z największych klasyków gatunku.

Milczenie owiec – Anthony Hopkins wyjaśnia tajemnicę z planu filmu, wokół której przez lata pojawiły się różne teorie spiskowe

Przez ponad trzy dekady fanów intrygowała historia o napiętej atmosferze między odtwórczynią głównej roli kobiecej, Jodie Foster, a Anthonym Hopkinsem wcielającym się w ikonę zła. Wielokrotnie powtarzano, że laureatka Oscara unikała kontaktu z kolegą z planu, ponieważ jego kreacja tak głęboko ją przerażała, że wolała trzymać dystans nawet poza kamerami. Aktorka sama potwierdzała w wywiadach, że po pierwszych próbach czytania scenariusza czuła autentyczny lęk i świadomie ograniczała rozmowy.