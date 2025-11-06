Zaloguj się lub Zarejestruj

Zmarł raper Pono. Miał 49 lat

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/11/06 19:50
Dowiedzieliśmy się, że dzisiaj zmarł polski raper Pono, członek ZIP składu, Zipery i TWPC.

Pono, czyli Rafał Poniedzielski, był jednym z najważniejszych artystów polskiej sceny hip-hopowej. Muzyk zmarł w wieku 49 lat o czym poinformowali dzisiaj jego przyjaciele. Najpierw wieść pojawiła się na profilu ZIP Składu, a potem komentarz dodał także Sokół.

Pono
Pono

Zmarł raper Pono

Znany polski raper Sokół w swoim wpisie poinformował:

Dzisiaj umarł mój przyjaciel, człowiek z którym zacząłem nagrywać rap, legenda i indywidualista. Szalenie zdolny, jeszcze bardziej uparty. Kocham Cię bracie. Pono, do zobaczenia kiedyś.

Z kolei inny artysta Fu napisał:

Dziś odszedł ktoś, kogo nie da się zastąpić. Brat, przyjaciel, artysta, który zostawił po sobie słowa, bit i serce. Twój głos wciąż gra w naszych słuchawkach, a wspomnienia zostaną z nami na zawsze. Zawsze byłeś przy mnie gdy potrzebowałem przyjaciela... Spoczywaj w pokoju, Rafał Twoja muzyka nigdy nie zamilknie.

GramTV przedstawia:

Na ten moment nie ma żadnych informacji o przyczynie śmierci polskiego artysty.

Rafał Poniedzielski urodził się 16 października 1976 roku w Warszawie. Pono uznawany jest za legendę polskiej sceny hip-hopowej. Zapewne wielu z was dobrze pamięta ogólnopolski przebój “W aucie” w którym Pono uczestniczył, ale oczywiście znanych utworów z udziałem muzyka było znacznie więcej. Raper często występował jako członek większej ekipy, jednak w 2002 roku zadebiutował solowo wydając album “Hołd”. Jego ostatnie, piąte wydawnictwo zatytułowane “Pondemia” pojawiło się w 2021 roku.

Źródło:https://tvn24.pl/kultura-i-styl/pono-rafal-poniedzielski-nie-zyje-raper-mial-49-lat-st8739613

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

