Zmarł raper Pono. Miał 49 lat

Pono, czyli Rafał Poniedzielski, był jednym z najważniejszych artystów polskiej sceny hip-hopowej. Muzyk zmarł w wieku 49 lat o czym poinformowali dzisiaj jego przyjaciele. Najpierw wieść pojawiła się na profilu ZIP Składu, a potem komentarz dodał także Sokół.

Dziś odszedł ktoś, kogo nie da się zastąpić. Brat, przyjaciel, artysta, który zostawił po sobie słowa, bit i serce. Twój głos wciąż gra w naszych słuchawkach, a wspomnienia zostaną z nami na zawsze. Zawsze byłeś przy mnie gdy potrzebowałem przyjaciela... Spoczywaj w pokoju, Rafał Twoja muzyka nigdy nie zamilknie.

Dzisiaj umarł mój przyjaciel, człowiek z którym zacząłem nagrywać rap, legenda i indywidualista. Szalenie zdolny, jeszcze bardziej uparty. Kocham Cię bracie. Pono, do zobaczenia kiedyś.

Na ten moment nie ma żadnych informacji o przyczynie śmierci polskiego artysty.

Rafał Poniedzielski urodził się 16 października 1976 roku w Warszawie. Pono uznawany jest za legendę polskiej sceny hip-hopowej. Zapewne wielu z was dobrze pamięta ogólnopolski przebój “W aucie” w którym Pono uczestniczył, ale oczywiście znanych utworów z udziałem muzyka było znacznie więcej. Raper często występował jako członek większej ekipy, jednak w 2002 roku zadebiutował solowo wydając album “Hołd”. Jego ostatnie, piąte wydawnictwo zatytułowane “Pondemia” pojawiło się w 2021 roku.