Bez niego dzisiejsze media wyglądałyby zupełnie inaczej. Zmarł Ted Turner, twórca CNN

Telewizyjny wizjoner miał 87 lat.

W wieku 87 lat zmarł Ted Turner — człowiek, który na zawsze zmienił sposób funkcjonowania współczesnych mediów. To właśnie on stworzył CNN, pierwszą na świecie całodobową telewizję informacyjną. Dziś taki model działania wydaje się czymś oczywistym, ale w latach 80. był prawdziwą rewolucją. Nie żyje Ted Turner, założyciel stacji CNN Informację o śmierci Turnera przekazała sama stacja CNN. W oświadczeniu podano, że biznesmen odszedł spokojnie, otoczony rodziną. Nie ujawniono oficjalnej przyczyny śmierci, ale Turner od kilku lat ciężko chorował na otępienie z ciałami Lewy'ego, postępującą chorobę mózgu.

Turner był jedną z najważniejszych postaci w historii telewizji. Gdy uruchamiał CNN w 1980 roku, wielu ekspertów uważało pomysł całodobowego kanału informacyjnego za finansowe szaleństwo. Okazało się jednak, że stworzył model, który całkowicie zmienił sposób konsumowania wiadomości na całym świecie. Relacje na żywo, nieprzerwany dostęp do informacji i globalne podejście do newsów szybko stały się standardem dla całej branży.

Na CNN medialne imperium Turnera się jednak nie kończyło. Biznesmen odpowiadał także za rozwój takich marek jak TNT czy Cartoon Network. To właśnie dzięki niemu telewizja kablowa zaczęła być postrzegana jako przestrzeń dla wyspecjalizowanych kanałów kierowanych do konkretnych odbiorców. Turner słynął również z bardzo odważnych decyzji biznesowych i ogromnej charyzmy. Wielokrotnie ryzykował własnym majątkiem, aby rozwijać kolejne projekty medialne. W branży uchodził za wizjonera, który wyprzedzał swoje czasy, ale jednocześnie był postacią niezwykle kontrowersyjną i bezkompromisową. Poza mediami angażował się też w działalność filantropijną i społeczną. W 1997 roku przekazał miliard dolarów na rzecz ONZ, co do dziś pozostaje jedną z największych prywatnych darowizn w historii organizacji. Był również właścicielem drużyny baseballowej Atlanta Braves oraz aktywnie działał na rzecz ochrony środowiska. Wpływ Teda Turnera na współczesne media trudno dziś przecenić.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










