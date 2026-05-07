Zaloguj się lub Zarejestruj

Bez niego dzisiejsze media wyglądałyby zupełnie inaczej. Zmarł Ted Turner, twórca CNN

Jakub Piwoński
2026/05/07 14:10
0
0

Telewizyjny wizjoner miał 87 lat.

W wieku 87 lat zmarł Ted Turner — człowiek, który na zawsze zmienił sposób funkcjonowania współczesnych mediów. To właśnie on stworzył CNN, pierwszą na świecie całodobową telewizję informacyjną. Dziś taki model działania wydaje się czymś oczywistym, ale w latach 80. był prawdziwą rewolucją.

Ted Turner
Ted Turner

Nie żyje Ted Turner, założyciel stacji CNN

Informację o śmierci Turnera przekazała sama stacja CNN. W oświadczeniu podano, że biznesmen odszedł spokojnie, otoczony rodziną. Nie ujawniono oficjalnej przyczyny śmierci, ale Turner od kilku lat ciężko chorował na otępienie z ciałami Lewy'ego, postępującą chorobę mózgu.

Turner był jedną z najważniejszych postaci w historii telewizji. Gdy uruchamiał CNN w 1980 roku, wielu ekspertów uważało pomysł całodobowego kanału informacyjnego za finansowe szaleństwo. Okazało się jednak, że stworzył model, który całkowicie zmienił sposób konsumowania wiadomości na całym świecie. Relacje na żywo, nieprzerwany dostęp do informacji i globalne podejście do newsów szybko stały się standardem dla całej branży.

GramTV przedstawia:

Na CNN medialne imperium Turnera się jednak nie kończyło. Biznesmen odpowiadał także za rozwój takich marek jak TNT czy Cartoon Network. To właśnie dzięki niemu telewizja kablowa zaczęła być postrzegana jako przestrzeń dla wyspecjalizowanych kanałów kierowanych do konkretnych odbiorców.

Turner słynął również z bardzo odważnych decyzji biznesowych i ogromnej charyzmy. Wielokrotnie ryzykował własnym majątkiem, aby rozwijać kolejne projekty medialne. W branży uchodził za wizjonera, który wyprzedzał swoje czasy, ale jednocześnie był postacią niezwykle kontrowersyjną i bezkompromisową.

Poza mediami angażował się też w działalność filantropijną i społeczną. W 1997 roku przekazał miliard dolarów na rzecz ONZ, co do dziś pozostaje jedną z największych prywatnych darowizn w historii organizacji. Był również właścicielem drużyny baseballowej Atlanta Braves oraz aktywnie działał na rzecz ochrony środowiska. Wpływ Teda Turnera na współczesne media trudno dziś przecenić.

Tagi:

Popkultura
śmierć
Cartoon Network
telewizja
TNT
informacje
Kanały tematyczne
Ted Turner
CNN
kanał informacyjny
telewizja kablowa
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112