Zło powraca! Dungeons 4 spodobało się graczom

Duchowy spadkobierca serii Dungeon Keeper ciągle ma to coś! Gra jest dostępna w Game Passie

Jeśli lata temu zagrywaliście się w Dungeon Keeper, to obok serii Dungeons z pewnością nie mogliście przejść obojętnie. Realmforge Studios regularnie dostarcza nowe odsłony strategii będącej duchowym spadkobiercą klasyków od Bullfrog Productions. Dungeons 4 jest już dostępne i wszystko wskazuje na to, że i tym razem deweloperzy stanęli na wysokości zadania.

Czy warto zagrać w Dungeons 4?

Dungeons 4 zadebiutowało na rynku 9 listopada i zbiera bardzo dobre oceny. Wyłącznie na Steam najnowsza produkcja Realmforge Studios doczekała się już ponad 230 recenzji, a zdecydowana większość z nich, bo aż 87%, to pozytywne opinie. Gracze w pierwszej kolejności zachwalają humor, który stoi na wysokim poziomie, a żarty naprawdę bawią. Sam model rozgrywki jest podobny do tego, co znamy z poprzednich odsłon, dlatego jeśli podobały Wam się wcześniejsze części serii, w Dungeons 4 również się odnajdziecie.