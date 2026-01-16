ZestawoMania w MediaMarkt. Ceny niższe nawet o 80%

Po kilku miesiącach przerwy i po raz pierwszy w tym roku MediaMarkt zafundowało nam ZestawoManię. Czyli, jak nietrudno się domyślić, premiowanie zakupów w zestawach.

ZestawoMania to akcja, która do oferty MediaMarkt powraca dość regularnie. Nie inaczej jest również i tym razem, dzięki czemu znowu można zgarnąć kilka produkcji w atrakcyjnych cenach. Gry na konsole i komputery osobiste nawet 80% taniej w MediaMarkt Jak to w ogóle działa? W praktyce im więcej rzeczy dodamy do koszyka, tym większy rabat na najtańszy z nich otrzymamy. Jeżeli więc wybierzemy 2 objęte promocją produkty, za drugi zapłacimy tylko 70%. Z kolei 3 produkty podbijają obniżkę i najtańszy z nich kosztować nas będzie tylko 45% nominalnej ceny. Niemniej jest również trzeci i czwarty próg.

Natomiast 4 rzeczy w koszyku oznaczają, że najtańszy z nich wliczany ma 80-procentowy rabat. Jeżeli zaś planujecie naprawdę duże zakupy, to zwróćcie uwagę na to, co się stanie w przypadku 5 produktów w koszyku. Wtedy cena jednego z nich zostanie zbita niemal do zera. Niemal, co zapłacimy za niego jedynie symboliczną złotówkę.

