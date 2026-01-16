Zaloguj się lub Zarejestruj

ZestawoMania w MediaMarkt. Ceny niższe nawet o 80%

Maciej Petryszyn
2026/01/16 18:45
0

Po kilku miesiącach przerwy i po raz pierwszy w tym roku MediaMarkt zafundowało nam ZestawoManię. Czyli, jak nietrudno się domyślić, premiowanie zakupów w zestawach.

ZestawoMania to akcja, która do oferty MediaMarkt powraca dość regularnie. Nie inaczej jest również i tym razem, dzięki czemu znowu można zgarnąć kilka produkcji w atrakcyjnych cenach.

MediaMarkt – ZestawoMania
MediaMarkt – ZestawoMania

Gry na konsole i komputery osobiste nawet 80% taniej w MediaMarkt

Jak to w ogóle działa? W praktyce im więcej rzeczy dodamy do koszyka, tym większy rabat na najtańszy z nich otrzymamy. Jeżeli więc wybierzemy 2 objęte promocją produkty, za drugi zapłacimy tylko 70%. Z kolei 3 produkty podbijają obniżkę i najtańszy z nich kosztować nas będzie tylko 45% nominalnej ceny. Niemniej jest również trzeci i czwarty próg.

Natomiast 4 rzeczy w koszyku oznaczają, że najtańszy z nich wliczany ma 80-procentowy rabat. Jeżeli zaś planujecie naprawdę duże zakupy, to zwróćcie uwagę na to, co się stanie w przypadku 5 produktów w koszyku. Wtedy cena jednego z nich zostanie zbita niemal do zera. Niemal, co zapłacimy za niego jedynie symboliczną złotówkę.

GramTV przedstawia:

Sama akcja obejmuje przy tym wiele kategorii, w tym AGD, odkurzacze i telewizory, ale również peryferia oraz gry na komputery osobiste i konsole. Coś dla siebie powinni zatem znaleźć niemal wszyscy, niezależnie od tego, czy lubują się jedynie w zabawie na PC, czy też są szczęśliwymi posiadaczami PlayStation, Xboxa lub Nintendo Switch.

Przykładowe objęte promocją gry w ramach ZestawoManii:

ZestawoMania w MediaMarkt potrwa do 22 stycznia lub też do wyczerpania zapasów.

Tagi:

PC
Xbox One
PlayStation 4
Nintendo Switch
promocja
promocje
PlayStation 5
Xbox Series X
Xbox Series S
Media Markt
MediaMarkt
zestaw
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

