Zestaw WAAAGHtober! w Humble Bundle. Aż 6 gier Steam z uniwersum Warhammer za 27 zł

Mikołaj Berlik
2025/10/02 12:15
Kolejny paczka tytułów już dostępna.

Nowy pakiet Humble Bundle przynosi gratkę dla fanów Warhammera – w zestawie można zgarnąć nawet 10 gier i 2 DLC na PC, a pierwszy próg cenowy zaczyna się już od 26,76 zł.

WAAAGHtober! – oferta w Humble Bundle

Paczka Humble WAAAGHtober! A Warhammer Bundle została podzielona na dwa progi cenowe. Już za minimalną wpłatę €6.28 (ok. 27 zł) otrzymamy sześć gier na Steam, w tym Warhammer: Vermintide 2, Warhammer 40,000: Mechanicus oraz Warhammer: Chaosbane. To świetna okazja, szczególnie że wszystkie tytuły można zachować na stałe.

Drugi próg wyceniono na €12.58 (ok. 54 zł). W nim znajdziemy dodatkowe cztery gry oraz dwa DLC, m.in. Warhammer 40,000: Battlesector wraz z dodatkami, Inquisitor – Martyr oraz Warhammer 40,000: Space Marine Anniversary Edition. Łącznie to aż 10 gier i dwa rozszerzenia, które w regularnych cenach kosztują wielokrotnie więcej.

Zestaw będzie dostępny przez najbliższe cztery tygodnie, a wszystkie gry oferowane są w formie kluczy Steam. To jedna z ciekawszych ofert ostatnich miesięcy dla fanów Warhammer Fantasy Battles i Warhammer 40,000. Pierwszy próg daje już naprawdę solidny pakiet, a wyższy poziom pozwala uzupełnić bibliotekę o kolejne produkcje, w tym klasyczne Space Marine.

