Zestaw WAAAGHtober! w Humble Bundle. Aż 6 gier Steam z uniwersum Warhammer za 27 zł

Nowy pakiet Humble Bundle przynosi gratkę dla fanów Warhammera – w zestawie można zgarnąć nawet 10 gier i 2 DLC na PC, a pierwszy próg cenowy zaczyna się już od 26,76 zł.

WAAAGHtober! – oferta w Humble Bundle

Paczka Humble WAAAGHtober! A Warhammer Bundle została podzielona na dwa progi cenowe. Już za minimalną wpłatę €6.28 (ok. 27 zł) otrzymamy sześć gier na Steam, w tym Warhammer: Vermintide 2, Warhammer 40,000: Mechanicus oraz Warhammer: Chaosbane. To świetna okazja, szczególnie że wszystkie tytuły można zachować na stałe.