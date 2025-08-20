Zestaw dla melomanów w Humble Bundle. Zestawy ścieżek dźwiękowych dostępne już od 5 zł

Humble wystartowało z nowym zestawem dla fanów muzyki z gier – Materia Collective Original Soundtrack Bundle. W paczce znalazły się ścieżki dźwiękowe m.in. z Celeste, DELTARUNE, UNDERTALE, Pizza Tower i No Straight Roads. Minimalny próg startuje od 5,22 zł, a najwyższy nie przekracza 60 zł.

Humble Materia Collective Original Soundtrack Bundle – co zawiera?

Wpłacając co najmniej 5,22 zł (€1.23), otrzymamy trzy soundtracki: Owlboy, Pizza Tower i UNDERTALE. Kolejny próg – 35,69 zł (€8.41) – odblokowuje dodatkowe albumy, w tym Celeste, DELTARUNE Chapter 1, Moss i West of Loathing.