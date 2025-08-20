Zaloguj się lub Zarejestruj

Zestaw dla melomanów w Humble Bundle. Zestawy ścieżek dźwiękowych dostępne już od 5 zł

Mikołaj Berlik
2025/08/20 12:00
Nowa paczka Humble Bundle oferuje 15 cyfrowych soundtracków z popularnych gier w trzech progach cenowych.

Humble wystartowało z nowym zestawem dla fanów muzyki z gier – Materia Collective Original Soundtrack Bundle. W paczce znalazły się ścieżki dźwiękowe m.in. z Celeste, DELTARUNE, UNDERTALE, Pizza Tower i No Straight Roads. Minimalny próg startuje od 5,22 zł, a najwyższy nie przekracza 60 zł.

Celeste
Celeste

Humble Materia Collective Original Soundtrack Bundle – co zawiera?

Wpłacając co najmniej 5,22 zł (€1.23), otrzymamy trzy soundtracki: Owlboy, Pizza Tower i UNDERTALE. Kolejny próg – 35,69 zł (€8.41) – odblokowuje dodatkowe albumy, w tym Celeste, DELTARUNE Chapter 1, Moss i West of Loathing.

Pełen zestaw to koszt 57,15 zł (€13.47). Oprócz wymienionych ścieżek obejmuje on także muzykę z DELTARUNE Chapter 2, Necrobarista, No Straight Roads, Superliminal czy Spooky’s Jump Scare Mansion. Wszystkie pliki dostępne są w formacie MP3.

Pakiet Materia Collective Original Soundtrack Bundle można kupić jeszcze przez 20 dni. To propozycja dla graczy, którzy chcą uzupełnić swoją bibliotekę muzyczną i wracać do ulubionych gier nie tylko na ekranie, ale też w formie niezależnych albumów.

promocja
Humble Bundle
soundtrack
Humble Store
promocje
ścieżka dźwiękowa
Mikołaj Berlik
