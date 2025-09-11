Zestaw 9 gier Steam za 58 zł w Humble Bundle. W pakiecie Goat Simulator 3 i TABS

Humble Bundle przygotowało nową paczkę gier na Steam – tym razem w zestawie znalazły się tytuły oparte na fizyce.

Humble Bundle wystartowało z nową promocją – Humble Phunky Physics Bundle. W jej ramach można zdobyć do 9 gier na Steam, w których kluczową rolę odgrywa fizyka. Najdroższy próg kosztuje 58,48 zł, co oznacza, że każda gra wychodzi za około 6,50 zł. Oferta potrwa przez trzy tygodnie.

Humble Phunky Physics Bundle – pełna zawartość i ceny progów

W najtańszym progu (€5.27, ok. 22,46 zł) znajdują się Besiege, Human Fall Flat, Poly Bridge 2 i Stick Fight: The Game.