Zestaw 9 gier Steam za 58 zł w Humble Bundle. W pakiecie Goat Simulator 3 i TABS

Mikołaj Berlik
2025/09/11 14:30
Humble Bundle przygotowało nową paczkę gier na Steam – tym razem w zestawie znalazły się tytuły oparte na fizyce.

Humble Bundle wystartowało z nową promocją – Humble Phunky Physics Bundle. W jej ramach można zdobyć do 9 gier na Steam, w których kluczową rolę odgrywa fizyka. Najdroższy próg kosztuje 58,48 zł, co oznacza, że każda gra wychodzi za około 6,50 zł. Oferta potrwa przez trzy tygodnie.

Goat Simulator 3
Goat Simulator 3

Humble Phunky Physics Bundle – pełna zawartość i ceny progów

W najtańszym progu (€5.27, ok. 22,46 zł) znajdują się Besiege, Human Fall Flat, Poly Bridge 2 i Stick Fight: The Game.

Po przekroczeniu drugiego progu (€8.43, ok. 35,93 zł) do pakietu dołączają Totally Accurate Battle Simulator i WHAT THE GOLF?.

Najdroższy próg (€13.72, ok. 58,48 zł) odblokowuje dostęp do Goat Simulator 3, Hardspace: Shipbreaker oraz Instruments of Destruction. Wszystkie gry dostępne są w formie kluczy Steam, a część z nich posiada polską wersję językową.

Promocja Humble Phunky Physics Bundle potrwa przez najbliższe trzy tygodnie.

