Zespół Kings of Leon odwołuje koncerty w Europie. Powodem jest nieszczęśliwy wypadek wokalisty

Chyba nie ma nic gorszego dla fanów niż odwołanie koncertów swojej ulubionej grupy muzycznej i to w dodatku przez niefortunną sytuację. W ubiegłym roku Kings of Leon zagrali w Polsce i stworzyli fantastyczne show. Jeśli więc planowaliście wybrać się na jakiś europejski koncert zespołu i przeżyć podobne emocje, to jednak tym razem będziecie musieli obejść się smakiem.

Caleb zapewnił jednak, że mimo trudności grupa nie próżnuje:

Robimy, co możemy w tej sytuacji. Planujemy wejść do studia i pracować nad nową muzyką. Jestem bardzo podekscytowany tym, co wkrótce wam pokażemy. Wiem, że to nie jest wiadomość, którą ktokolwiek chciałby usłyszeć, a ja sam na pewno nie chciałem jej przekazywać. Ale wszystko będzie dobrze. Mamy nadzieję, że wkrótce znów się zobaczymy.

Kings of Leon to amerykański zespół rockowy założony w 1999 roku w Nashville. Grupa zasłynęła mieszanką garage rocka, southern rocka i alternatywnego brzmienia, zyskując popularność najpierw w Europie, a potem w USA. Ich przełomowym albumem był "Only by the Night" (2008), z takimi hitami jak "Sex on Fire" i "Use Somebody". Zespół zdobył wiele nagród, w tym Grammy i jest znany z energicznych koncertów oraz charakterystycznego, chropowatego wokalu Caleba. Kings of Leon przez lata przeszli stylistyczną ewolucję, od surowego rocka po bardziej dopracowane, stadionowe brzmienie, ale zachowali rozpoznawalny styl i lojalną bazę fanów na całym świecie.