„Zdecydowanie to nie my jesteśmy problemem”. Twórcy Kingdom Come Deliverance 2 nie chcą być częścią politycznych sporów

Kingdom Come Deliverance 2 i spory polityczne oczami twórców

Już przy okazji pierwszej części Kingdom Come: Deliverance w 2017 roku pojawiły się zarzuty o brak postaci o innym kolorze skóry i wątpliwości co do historycznej dokładności przedstawienia średniowiecznej Europy. Spowodowało to ożywioną dyskusję, która przerodziła się w spór ideologiczny. Część krytyków uznała grę za ahistoryczną i prezentującą zbyt jednorodny obraz Czech, podczas gdy inni bronili jej jako sprzeciw wobec „woke” agendy.

Kilka lat temu byliśmy inaczej oceniani. Teraz jesteśmy określani w ten sposób. Wygląda na to, że ktoś zawsze próbuje nas jakoś zaszufladkować, a my po prostu staramy się stworzyć fajną grę wideo. – przekazał Stolz-Zwilling.

Zdecydowanie to nie my jesteśmy problemem. Uważamy, że skrajne głosy po prostu nigdy nie są zadowolone. – dodał projektant Ondrej Bittner.

Obecnie, przy okazji debiutu drugiej części, ta sama grupa krytyków zwróciła się przeciwko Warhorse. Tym razem zarzucają deweloperom, że ulegli „woke” ideologii ze względu na wprowadzenie opcjonalnego wątku homoseksualnego oraz większej liczby postaci niebiałych i niechrześcijańskich.