Wygląda jak z Game Boya, ale to ich największy projekt. Mina the Hollower jest już gotowa

Twórcy Shovel Knight dzielą się pozytywnymi informacjami, bo kończą prace nad nową grą — data premiery zostanie ujawniona wkrótce.

Mina the Hollower jest już ukończona. Studio Yacht Club Games poinformowało, że produkcja trafiła do ostatniego etapu przed premierą, a dokładna data debiutu zostanie ogłoszona w najbliższym czasie. To ważny moment dla gry, która przez lata była rozwijana jako jeden z najbardziej ambitnych projektów studia — i już teraz budzi spore zainteresowanie wśród fanów retro oraz gier indie. Mina the Hollower jest już ukończona. Wkrótce poznamy datę premiery Mina the Hollower od razu przyciąga uwagę swoją stylistyką inspirowaną erą Game Boya Color. To przygodowa gra akcji, w stylu dawnych gier platformowych 2D. Pikselowa grafika i klimat retro idą jednak w parze z dużo większym rozmachem niż można by się spodziewać, a pierwsze pokazy i dema sugerują, że może to być jeden z mocniejszych tytułów w swoim gatunku.

Twórcy zapowiadają ponad 25 bossów i mini-bossów oraz rozbudowany świat, który — według nich — jest większy niż zawartość całego Shovel Knight: Treasure Trove. Skala projektu robi wrażenie, a branżowe zapowiedzi wskazują, że może to być produkcja, która przyciągnie dużą uwagę graczy i mediów.

Gra pierwotnie miała zadebiutować w 2025 roku, ale została opóźniona, by dopracować wszystkie elementy. Projekt powstał dzięki kampanii crowdfundingowej z 2022 roku i rozwijany był przez ponad sześć lat. Jednocześnie to tytuł, który dla studia ma ogromne znaczenie — mówi się wręcz, że jego sukces może zadecydować o przyszłości twórców. Obecnie gra przeszła do procesu zatwierdzania na platformach, co oznacza, że jej debiut jest już naprawdę blisko. Mina the Hollower trafi na PC oraz wszystkie najważniejsze konsole — Nintendo Switch (w tym Switch 2), PlayStation 4 i 5 oraz Xbox One i Xbox Series X|S. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Mina the Hollower zadebiutuje już w najbliższych miesiącach, a wszystko wskazuje na to, że może stać się jednym z głośniejszych indie hitów tego roku.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










