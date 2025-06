Gigantyczne pociągi i walka klasowa w nowym sandboxie. Enginefall zapowiedziane na PC Gaming Show 2025

Enginefall zapowiada się jako dynamiczna gra typu PvP sandbox, w której kluczową rolę odegrają interakcje między graczami, zarządzanie zasobami i pociągiem, a także walka o przetrwanie i dominację. Zainteresowani będą musieli wspinać się po „szczeblach klasowego systemu” i „wykuć własną drogę do wolności”.

Enginefall to wieloosobowa gra sandboxowa z elementami społecznościowymi, łącząca ryzykowne starcia PvP, survivalowy crafting i długoterminowy rozwój postaci. Grę zaczynasz jako „tailie” – osoba uwięziona w wiecznej służbie na pokładzie gigantycznego megawagonu. Twoim celem jest wspinać się po szczeblach klasowego systemu, przejąć kontrolę nad silnikiem i zostać maszynistą. Niezależnie od tego, czy skupisz się na strzelaninach i napadach, budowaniu sojuszy, czy tworzeniu najlepszej bazy i ekwipunku – każdy nowy pociąg to szansa, by wykuć własną drogę do wolności.