Zaloguj się lub Zarejestruj

Zbieracie Poke Balle? Pokemon dodaje kolejny egzemplarz do kolekcji metalowych replik, ale cena powala

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/11/04 20:20
0
0

W świecie Pokemonów istnieje wiele rodzajów Poke Balli, każdy z unikalnym wyglądem i zastosowaniem. Możecie nabyć kolejny taki egzemplarz, choć tanio nie będzie.

The Pokemon Company współpracuje z The Wand Company, aby stworzyć realistyczne repliki wszystkich Poke Balli. Ich najnowszym dodatkiem do rosnącej kolekcji jest Level Ball.

Level Ball
Level Ball

Kolekcja replik Poke Balli powiększa się

Pokemon ujawnił replikę Level Balla od The Wand Company w mediach społecznościowych i można ją już kupić. Level Ball ma tę samą białą podstawę i czarny pas pośrodku jak zwykły Poke Ball, ale jego górna część wygląda zupełnie inaczej. Jest głównie żółta, z czarnym okręgiem na szczycie oraz czerwonym “V” na przodzie, które zachodzi na żółty i czarny segment.

W uniwersum Pokemon, Level Ball jest bardzo przydatny, ponieważ zwiększa szansę na złapanie Pokemonów o niższym poziomie. Do rzucania się nie nadaje, ale z pewnością jako piękna kolekcjonerska figurka nadaje się idealnie. Podobnie jak wszystkie inne Poke Balle z tej kolekcji, Level Ball jest interaktywny. Posiada czujnik, który sprawia, że kula zaczyna świecić, kiedy zbliża się do niej dłoń, a kolor światła zmienia się w zależności od odległości. Można również aktywować animację łapania poprzez naciśnięcie przycisku z przodu.

GramTV przedstawia:

Level Ball dołączany jest do podświetlanego etui wystawowego oraz srebrnego pierścienia prezentacyjnego, jeśli ktoś chciałby go eksponować go poza pudełkiem. Fakt, że jest to wysokiej jakości produkt kolekcjonerski stworzony przez The Wand Company, zaprojektowany tak realistycznie jak to możliwe, niestety sprawia, że jest to dość drogi przedmiot dla fanów Pokemonów. Replika metalowego Level Balla jest już dostępna wyłącznie w Pokemon Center, w cenie 109,99 dolarów, czyli około 410 złotych.

Level Ball dołącza do coraz większej kolekcji Poke Balli od The Wand Company, a ta stale rośnie. Na początku roku wprowadzono Moon Balla, a teraz, gdy Level Ball już jest w sprzedaży, spośród trzech zapowiedzianych latem projektów został do ujawnienia jedynie Safari Ball.

Kolekcja replik Poke Balli powiększa się, Zbieracie Poke Balle? Pokemon dodaje kolejny egzemplarz do kolekcji metalowych replik, ale cena powala

Źródło:https://www.thegamer.com/pokemon-level-ball-wand-company-poke-ball-replica

Tagi:

News
Pokemon
Japonia
pokemony
The Pokemon Company
anime
figurki
kolekcjonerki
figurka
Kolekcja
replika
kolekcjonerzy
przedmioty
manga
przedmioty kolekcjonerskie
Kolekcjonerka
poke ball
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112