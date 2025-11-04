Zbieracie Poke Balle? Pokemon dodaje kolejny egzemplarz do kolekcji metalowych replik, ale cena powala

W świecie Pokemonów istnieje wiele rodzajów Poke Balli, każdy z unikalnym wyglądem i zastosowaniem. Możecie nabyć kolejny taki egzemplarz, choć tanio nie będzie.

The Pokemon Company współpracuje z The Wand Company, aby stworzyć realistyczne repliki wszystkich Poke Balli. Ich najnowszym dodatkiem do rosnącej kolekcji jest Level Ball. Kolekcja replik Poke Balli powiększa się Pokemon ujawnił replikę Level Balla od The Wand Company w mediach społecznościowych i można ją już kupić. Level Ball ma tę samą białą podstawę i czarny pas pośrodku jak zwykły Poke Ball, ale jego górna część wygląda zupełnie inaczej. Jest głównie żółta, z czarnym okręgiem na szczycie oraz czerwonym “V” na przodzie, które zachodzi na żółty i czarny segment.

W uniwersum Pokemon, Level Ball jest bardzo przydatny, ponieważ zwiększa szansę na złapanie Pokemonów o niższym poziomie. Do rzucania się nie nadaje, ale z pewnością jako piękna kolekcjonerska figurka nadaje się idealnie. Podobnie jak wszystkie inne Poke Balle z tej kolekcji, Level Ball jest interaktywny. Posiada czujnik, który sprawia, że kula zaczyna świecić, kiedy zbliża się do niej dłoń, a kolor światła zmienia się w zależności od odległości. Można również aktywować animację łapania poprzez naciśnięcie przycisku z przodu.

Level Ball dołączany jest do podświetlanego etui wystawowego oraz srebrnego pierścienia prezentacyjnego, jeśli ktoś chciałby go eksponować go poza pudełkiem. Fakt, że jest to wysokiej jakości produkt kolekcjonerski stworzony przez The Wand Company, zaprojektowany tak realistycznie jak to możliwe, niestety sprawia, że jest to dość drogi przedmiot dla fanów Pokemonów. Replika metalowego Level Balla jest już dostępna wyłącznie w Pokemon Center, w cenie 109,99 dolarów, czyli około 410 złotych. Level Ball dołącza do coraz większej kolekcji Poke Balli od The Wand Company, a ta stale rośnie. Na początku roku wprowadzono Moon Balla, a teraz, gdy Level Ball już jest w sprzedaży, spośród trzech zapowiedzianych latem projektów został do ujawnienia jedynie Safari Ball.