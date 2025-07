Zayn Malik rapuje o rasizmie, którego doświadczył w One Direction. Fragment nowego utworu porusza trudne wspomnienia

Zayn Malik, były członek One Direction, opublikował teaser nowego utworu, w którym otwarcie mówi o rasizmie i islamofobii, jakie dotykały go w czasie występów z popularnym boysbandem. Piosenkarz, będący jedyną osobą o innym niż biały kolorze skóry w zespole, miał zupełnie inne doświadczenia medialne niż jego koledzy.

Zayn Malik nie podał jeszcze daty premiery utworu, ale w podpisie na wideo zaznaczył, że nowość pojawi się “wkrótce”.

Piosenkarz dołączył do One Direction w 2010 roku wraz z Harrym Stylesem, Louisem Tomlinsonem, Niallem Horanem i zmarłym niedawno Liamem Paynem. Zespół w oryginalnym składzie wydał cztery albumy, po czym Malik opuścił grupę w 2015 roku. Rok później formacja zawiesiła działalność na czas nieokreślony.

Już na początku kariery One Direction Malik był celem wielu uprzedzeń. Dorastał w muzułmańskiej rodzinie. Jego ojciec pochodzi z Pakistanu, a matka jest Angielką. W internecie krążyły wówczas absurdalne oskarżenia i teorie spiskowe, jakoby Zayn był powiązany z atakami z 11 września czy nawet z ISIS, co sam zdecydowanie skomentował w wywiadzie dla The Fader w 2015 roku. Wokalista powiedział:

Jestem zwykłym człowiekiem, wyznaję swoją religię, ale robię też to, co wszyscy inni. Czuję dumę, że ludzie mogą patrzeć na mnie i widzieć w mojej historii samych siebie… Zawsze cieszyło mnie to, że byłem kimś “pierwszym” w tym, co robię. Lubiłem to, że wniosłem różnorodność.

Ostatni album Zayna Malika, “Room Under the Stairs”, ukazał się w 2024 roku i zadebiutował na 15. miejscu listy Billboard 200. Znalazł się na nim również utwór zatytułowany “Fuchsia Sea”, jednak z zupełnie innym tekstem niż ten, który artysta zaprezentował teraz. Nie wiadomo jeszcze, czy nowa wersja to alternatywna aranżacja, czy zapowiedź nowego projektu.